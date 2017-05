Totti visszavonul

"Van egy megállapodásunk, hogy a mostani az utolsó szezonja, aztán igazgatóként marad a klubnál. Azt szeretném, hogy mellettem legyen, mert ő maga az AS Roma, és megtaníthatja nekem, mi is az AS Roma" - jelentette ki a Farkasok áprilisban kinevezett spanyol sportigazgatója, Monchi.



Az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok támadó egész karrierjét az AS Románál töltötte, pedig a legnagyobb klubok is hívták. Totti 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát nyert.