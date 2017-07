Tour de France 2017 - 19. szakasz: Boasson Hagen nyert

19. szakasz, Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km:

Eredmények, 18. szakasz, Briancon - Izoard, 179,5:

Eredmények, 17. szakasz, La Mure - Serre-Chevalier, 183 km:

Edvald Boasson Hagen nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 19., pénteki szakaszát, amelyen összetettben a címvédő Chris Froome megőrizte vezető pozícióját.Az Embrun és Salon-de-Provence közötti 222,5 kilométeres etap elején egy húszfős szökevénycsoport lépett el, s mivel nem volt benne az összetettben elől álló versenyző, a mezőny elengedte. A cél előtt 17 kilométerrel kettészakadt boly jól gazdálkodott jelentős előnyével, a győzelmet pedig úgy harcolta ki a Dimension Data norvég versenyzője, hogy egy körforgalmat jól levágva meglépett.A főmezőny - a végső elsőségre esélyesekkel - közel 12 és fél perces lemaradással ért célba. A sárga trikós Froome változatlan előnnyel vezet.1. Edvald Boasson Hagen (norvég, Team Dimension Data) 5:06:09 óra2. Nikias Arndt (német, Team Sunweb) 5 másodperc hátrány3. Jens Keukeleire (belga, Orica-Scott) 17 mp h.1. Chris Froome (brit, Sky) 83:26:55 óra2. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 23 mp h.3. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 29 mp h.A vasárnapi zárószakasz előtt szombaton a marseille-i 22,5 kilométeres egyéni időfutam vár a mezőnyre. A párizsi befutóig összesen 3540 kilométert teljesítenek a résztvevők.A hazai közönség előtt szereplő Warren Barguil nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18., csütörtöki szakaszát, amelyen összetettben a címvédő Chris Froome megőrizte vezető pozícióját.Csütörtökön 179,5 kilométer várt a mezőnyre, egy első kategóriás emelkedővel, a befutóban pedig a kiemelt kategóriás Col d'Izoard csúccsal.A szakasz döntő részében népes szökevénycsoport haladt a főmezőny előtt, melynek létszáma állandóan változott. Még a hajrá előtt aztán a főmezőny is megérkezett, majd több támadás történt, amely során Froome végig kontroll alatt tartotta közvetlen riválisait, Barguil pedig összetettben nem volt "veszélyes" rá nézve.A hegyi pontversenyben élen álló, azaz pöttyös trikós Barguil behozhatatlan előnyre tett szert, és ha sikeresen célba ér, a Sunweb 25 éves francia kerekese nyeri ezt a kategóriát.1. Warren Barguil (francia, Sunweb) 4:40:33 óra2. Jhon Darwin Atapuma (kolumbiai, UAE) 20 mp hátrány3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) a. i.4. Chris Froome (brit, Sky) a. i.5. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 22 mp h.1. Froome 78:08:19 óra2. Bardet 23 mp h.3. Uran 29 mp h.A vasárnapig tartó viadalon pénteken az Embrun és Salon-de-Provence közötti 222,5 kilométeres szakasz vár a mezőnyre. A párizsi befutóig összesen 3540 kilométert teljesítenek a résztvevők.Primoz Roglic a Tour de France országúti kerékpáros körverseny történetének első szlovén sikerét aratta a 17., szerdai szakaszon, amelyen összetettben a címvédő Chris Froome növelte előnyét eddigi közvetlen riválisa, Fabio Aru előtt.A La Mure és Serre-Chevalier közötti 183 kilométeres etapon - amelyet Emmanuel Macron francia elnök végigkísért - kiemelt és egy első kategóriás hegy várt a mezőnyre. A zöld trikót viselő Marcel Kittel bukott, és bár még vissza tudott szállni a kerékpárra, végül feladta a viadalt.Roglic - aki tavaly a Giro'd Italián is nyert etapot - az utolsó emelkedőn indított hosszú támadást, amely sikeresnek is bizonyult, hiszen az etap végi hosszú lejtő végén ő ért elsőként célba.Az esélyeseket tartalmazó csoportban többször is támadást kíséreltek meg, ám Froome-ot nem tudták megrogyasztani. Az eddigi második, olasz bajnok Aru viszont leszakadt, s félperces hátránnyal futott be.1. Primoz Roglic (szlovén, LottoNL) 5:07:41 óra2. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 1:13 perc hátrány3. Chris Froome (brit, Sky) azonos idővel4. Romain Bardet (rancia, AG2R La Mondiale) a. i....6. Mikel Landa (spanyol, Sky) 1:16 p h....10. Fabio Aru (olasz, Asztana) 1:44 p h.1. Froome 73:27:26 óra2. Uran 27 mp h.3. Bardet a. i.4. Aru 53 mp h.5. Landa 1:24 p h.A vasárnapig tartó viadalon csütörtökön a Briancon és Izoard közötti 179,5 kilométeres szakasz és hegyi befutó vár a mezőnyre. A párizsi befutóig összesen 3540 kilométert teljesítenek a résztvevők.A mezőnypontversenyben éllovas Marcel Kittel feladta a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt a szerdai, 17. szakaszon.A német kerekes 20 kilométerrel a rajt után bukott és már az alpesi etap első emelkedőjén leszakadt a mezőnytől. Ennek ellenére egy ideig továbbtekert, végül azonban feladta, és beszállt a csapata autójába.A Quick-Step versenyzője öt szakaszt nyert meg az idei viadalon. Kiválásával a mostani szakasz után az ausztrál Michael Matthews öltheti magára a zöld trikót, amennyiben limitidőn belül célba ér.Michael Matthews nyerte kedden a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát, amelyen a címvédő Chris Froome megtartotta előnyét az összetettben.A Le Puy-en-Velay és Romans-sur-Isere közötti 165 kilométeres etapon széttöredezett a mezőny, az első, 22 fős csoportból pedig az ausztrál kerekes bizonyult a leggyorsabbnak a sprintbefutóban. Matthewsnak ez a második sikere volt az idei Touron azután, hogy múlt szombaton is győzött.

16. szakasz, Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isére, 165 km:

Az összetett első öt helyezettje közül csak az ötödik Daniel Martin nem volt tagja az élbolynak, így a mostani 51 másodperces hátrányával az ír versenyző a hetedik helyre csúszott vissza.1. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) 3:38:15 óra2. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) azonos idővel3. John Degenkolb (német, Trek-Segafredo) a.i.1. Chris Froome (brit, Sky) 68:18:36 óra2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp hátrány3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 23 mp h.4. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 29 mp h.A vasárnapig tartó viadalon szerdán a La Mure és Serre-Chevalier közötti 183 kilométeres szakasz vár a mezőnyre.A Laissac-Sévérac l'Église és Le Puy-en-Velay közötti 189,5 kilométeres etap elején egy 28 fős boly ellépett a főmezőnytől, s kilenc percnél is nagyobb előnyre tett szert a szakasz második első kategóriás hegyéig.Az emelkedőn a sárga trikós Froome defekt miatt leszakadt, ám segítőinek támogatásával felért az esélyeseket is magába foglaló csoportra. Eközben a lassan fogyatkozó - ekkor már csak nyolcfős - élbolytól Bauke Mollema szökött el 31 kilométerrel a befutó előtt. A Trek holland kerekese jól osztotta be erejét és előnyét, így megnyerte a szakaszt, üldözői közül Diego Ulissi és Tony Gallopin sprintelt leggyorsabban.A brit Froome - visszaverve néhány kisebb támadást - közvetlen riválisaival együtt, közel hat és fél perces hátránnyal ért célba, így továbbra is ő áll az élen összetettben.Eredmények:15. szakasz, Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay, 189,5 km:1. Bauke Mollema (holland, Trek) 4:41:47 óra2. Diego Ulissi (olasz, UAE Team Emirates) 19 másodperc hátrány3. Tony Gallopin (francia, Lotto-Soudal) azonos idővelAz összetett élcsoportja:1. Chris Froome (brit, Sky) 64:40:21 óra2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h.3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 23 mp h.4. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 29 mp h.A hétfői szünnapot követően kedden a Le Puy-en-Velay és Romans-sur-Isére közötti 165 kilométeres szakasz vár a mezőnyre. A 104. Tour de France-on a jövő vasárnapi, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesítenek a résztvevők.

14. szakasz: Michael Matthews nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny szombati szakaszát, amelyen a címvédő Chris Froome összetettben visszavette a vezetést Fabio Arutól.



A Blagnac és Rodez közötti 181,5 kilométeres etapon sokáig egy ötfős szökevénycsoport haladt az élen, de a főmezőny a célhoz közeledve utolérte a kvintettet. Az utolsó ezer méteren emelkedett az út, az ausztrál kerekes pedig hosszú hajrát nyitva haladt át elsőként a célvonalon.



Az összetett elsőségre hajtó versenyzők többsége egy másodperc hátránnyal ért célba, kivéve az eddigi éllovas olasz Fabio Arut, aki 25 másodperc hátrányt szedett össze, így elvesztette a sárga trikót, amelyet ismét a britek háromszoros győztese, Chris Froome ölthet magára.







Eredmények:

14. szakasz, Blagnac-Rodez, 181,5 km:

1. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) 4:21:56 óra

2. Greg Van Avermaet (belga, BMC Racing) azonos idővel

3. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) 1 mp hátrány



1. Chris Froome (brit, Sky) 59:52:09 óra

2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 19 mp hátrány

3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 23 mp h.

4. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 29 mp h.



Vasárnap a Laissac-Sévérac l'Église és Le Puy-en-Velay közötti 189,5 kilométeres szakasz vár a mezőnyre.



13. szakasz: A hazai közönség előtt tekerő Warren Barguil nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny pénteki, 13. szakaszát, amelyen az összetettben Fabio Aru megtartotta első helyét.

A Saint-Girons és Foix közötti 101 kilométeres etapon három első kategóriás hegy húzta szét a mezőnyt. Egy négyfős szökevénycsoport elszakadt az esélyeseket magába foglaló nagyobb bolytól, utóbbiban a címvédő Chris Froome kétszer is támadást indított a sárga trikós ellen, ám nem tudott ellépni.

A szökevényeknek sikerült élen maradniuk, s Barguil a hegyi pontversenyben éllovasnak járó pöttyös trikóban aratott diadalt a franciák nemzeti ünnepén, amelyen a Bastille ostromára, a francia forradalom kezdetére emlékeznek.

A nap másik nyertese Mikel Landa volt, a negyedikként célba érkező spanyol jelentőset lépett előre az összetettben, amelynek első négy helyezettje együtt ért célba 1 perc 48 perces hátránnyal.



Eredmények, 13. szakasz, Saint-Girons - Foix, 101 km:

1. Warren Barguil (francia, Sunweb) 2:36:29 óra

2. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) azonos idővel

3. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) a. i.

4. Mikel Landa (spanyol, Sky) 2 másodperc hátrány

...8. Chris Froome (brit, Team Sky) 1.48 perc hátrány

...9. Fabio Aru (olasz, Asztana) a. i.

...10. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale) a. i.

...11. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) a. i.



1. Aru 55:30:06 óra

2. Froome 6 mp h.

3. Bardet 25 mp h.

4. Uran 35 mp h.

5. Landa 1:09 p h.



A jövő vasárnapig tartó viadalon szombaton a Blagnac és Rodez közötti 181,5 kilométeres szakasz vár a mezőnyre.

Eredmények:

11. szakasz, Eymet-Pau, 203,5 km:

10. szakasz, Périgueux-Bergerac, 178 km:

Eredmények:

Eredmények:

- Romain Bardet nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny csütörtöki, 12. szakaszát, amelyen Fabio Aru átvette a vezetést összetettben.A Pau és Peyragudes közötti 214,5 kilométeres királyetapon többek között két első és egy kiemelt kategóriás hegy várt a mezőnyre, amely alaposan megrostálódott az utolsó, második kategóriás emelkedőig. Addigra többek között Nairo Quintana és a korábban támadást indító Alberto Contador is leszakadt.A hegyi befutóhoz közeledve Aru indított támadást az eddigi éllovas, egyúttal címvédő Chris Froome ellen, aki a rendkívül meredek utolsó néhány száz méteren nem tudta tartani a tempót. Legjobban a hazai közönség előtt versenyző Bardet bírta a helyenként húszszázalékos meredekségű emelkedő végét, de a 2015-ben Vuelta-első Aru is jelentős, húsz másodperces különbséget tudott kialakítani a háromszoros Tour-bajnok Froome-mal szemben. Ezzel az olasz bajnok élre állt összetettben, így pályafutása során először viselheti a sárga trikót, amely az idei francia körversenyen először nem a Sky egyik versenyzőjén feszül majd pénteken. Froome előtt a versenyt vasárnap bukás miatt feladó Geraint Thomas vezetett összetettben.1. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 5:49:38 óra2. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale) 2 másodperc hátrány3. Fabio Aru (olasz, Asztana) azonos idővel...7. Chris Froome (brit, Team Sky) 22 mp h.1. Aru 52:51:49 óra2. Froome 6 mp h.3. Bardet 25 mp h.4. Uran 35 mp h.A jövő vasárnapig tartó viadalon pénteken a Saint-Girons és Foix közötti 101 kilométeres szakasz vár a mezőnyre.Sprintbefutót követően ismét Marcel Kittel bizonyult a leggyorsabbnak a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen: a 11. szakaszon már ötödik etapsikerét ünnepelhette a Quick Step német versenyzője.Szerdán az Eymet és Pau közötti 203,5 kilométer várt a mezőnyre, amely sokáig egy háromfős szökevénycsoport mögött haladt, de Pireneusok lábánál fekvő célállomás előtt utolérte a trió utolsó tagját is. A mezőnyhajrában pedig Kittel ötödször is legyőzhetetlen volt. A 29 éves sprinter pályafutása 14. szakaszgyőzelemét aratta a Touron.Összetettben nem történt változás: továbbra is a címvédő Chris Froome áll az élen az olasz Fabio Aru előtt.1. Marcel Kittel (német, Quick-Step Floors) 4:34:27 óra2. Dylan Groenewegen (holland, LottoNL-Jumbo) azonos idővel3. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) a.i.1. Chris Froome (brit, Sky) 47:01:55 óra2. Fabio Aru (olasz, Astana) 18 mp hátrány3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 51 mp h.A jövő hét vasárnapig tartó viadalon csütörtökön a Pau és Peyragudes közötti 214,5 kilométeres pireneusi szakasz vár a mezőnyre.A hétfői szünnapot követően a mezőnyre a Périgueux és Bergerac közötti 178 km várt, nem túl nagy szintkülönbséggel, viszont elég tagolt terepen, szinte folyamatos "liftezéssel".A sokáig élen álló két szökevényt - Yoann Offredót és Elie Gesbert-t - hét kilométerrel a cél előtt érte utol a mezőny, amely hosszú hajrát nyitott. Ebből a jól taktikázó Kittel jött ki a legjobban, akinek az utolsó métereken ezúttal is volt ereje "kilőni". A német a 2., a 6. és a 7. szakaszt nyerte meg korábban.A 29 éves Kittel pályafutása 13. szakaszgyőzelemét aratta a Touron, amellyel a németek közül immár egyedüli rekorder, megelőzve a 12 sikerrel záró Erik Zabelt.Összetettben nem történt változás: továbbra is Chris Froome áll az élen, a címvédő brit megőrizte előnyét riválisaival szemben.1. Marcel Kittel (német, Quick Step) 4:01:00 óra2. John Degenkolb (német, Trek-Segafredo) azonos idővel3. Dylan Groenewegen (holland, LottoNL-Jumbo) a.i.1. Froome 42:27:29 óra2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h.3. Romain Bardet (francia, AG2R) 51 mp h.A versenyzőkre szerdán az Eymet és Pau közötti 203,5 kilométer vár. A 104. Tour de France-on a július 23-ai, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.A kolumbiai Rigoberto Uran nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap. Összetettben továbbra is a címvédő brit Chris Froome vezet, Geraint Thomas és Richie Porte pedig bukott és kiszállt viadalból.A Nantua és Chambéry közötti 181,5 kilométeres "királyetapon" három hegy nehezítette a mezőny dolgát, több szökés is színesítette a küzdelmet, a sorrend mégis izgalmas sprintbefutóban dőlt el. A sokáig szökésben lévő francia Romain Bardet örömittasan ünnepelt, ám a célfotó megtekintése után kiderült, hogy néhány centivel a Cannondale kolumbiai kerekese gyorsabb volt. Uran pályafutása első szakaszát nyerte a Touron.A kilencedik etapot két súlyos bukás árnyékolta be: Froome egyik segítője, az összetettben második Geraint Thomas elesett, és kulcscsonttörés gyanújával vitték kórházba. A brit bringás - aki megnyerte az idei Tour első szakaszát - májusban a Giro díItalián is hasonlóan járt, akkor egy motoros kísérő által okozott baleset miatt kellett feladnia az olasz körversenyt. Később az összetettben ötödik, végső győzelemre is esélyesnek tartott Richie Porte az utolsó hegyet követő lejtmenetben nagy sebességgel bukott. A BMC ausztrál versenyzőjét nyakmerevítőben, hordágyon szállították kórházba. A balesetbe az összetettben negyedik ír Daniel Martin is belekeveredett, ő azonban folytatni tudta a viadalt. A kétszeres bajnok spanyol Alberto Contadornak az utolsó hegyen elfogyott az ereje, és több mint négyperces hátránnyal ért célba.9. szakasz, Nantua-Chambéry, 181,5 km:1. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale) 5:07:22 óra2. Warren Barguil (francia, Sunweb) azonos idővel3. Chris Froome (brit, Team Sky) a.i.Az összetett élcsoportja:1. Froome 38:26:28 óra2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h.3. Romain Bardet (francia, AG2R) 51 mp h.A versenyzőkre a hétfői szünnap után, kedden a Périgueux és Bergerac közötti 178 kilométer vár. A 104. Tour de France-on a július 23-ai, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.A hazai közönség előtt versenyző Lilian Calmejane nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszát szombaton, míg összetettben a címvédő brit Chris Froome változatlan különbséggel vezet.A Dole és Station des rousses közötti 187,5 kilométeres etapon három nagyobb emelkedő is rostálta a mezőnyt, amely a szakasz végi első kategóriás hegyre már több csoportban érkezett.A francia kerekes 18 kilométerrel a cél előtt magára maradt az élboly szétszakadása után, így az emelkedő végét és az azt követő lejtmenetet is egyedül kellett megtennie. Bár az öt kilométeres kapunál fájdalmas arccal a lábához kapott, s nyújtania is kellett, végül 37 másodperccel megelőzte a másodikként célba érkező Robert Gesinket, s 50-nel az összetett esélyeseit magában foglaló nagyobb csoportot.8. szakasz, Dole-Station des rousses, 187,5 km:1. Lilian Calmejane (francia, Direct Énergie) 4:30:29 óra2. Robert Gesink (holland, LottoNL) 37 másodperc hátrány3. Guillaume Martin (francia, Wanty) 50 mp h.Az összetett élcsoportja:1. Chris Froome (brit, Sky) 33:19:10 óra2. Geraint Thomas (brit, Sky) 12 mp h.3. Fabio Aru (olasz, Asztana) 14 mp h.A versenyzőkre vasárnap a Nantua és Chambéry közötti 181,5 kilométer megtétele vár. A 104. Tour de France-on a július 23-ai, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.Marcel Kittel célfotóval nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körverseny hetedik szakaszát pénteken, míg összetettben változatlanul a címvédő brit Chris Froome áll az élen.Az etap korai szakaszában egy négyfős boly elszakadt a főmezőnytől, ám 5 kilométerrel a cél előtt befogták őket. A mezőnyhajrában a Quick Step német kerekese milliméterekkel előzte meg a norvég Edvald Boasson Hagent. Harmadikként az ausztrál Michael Matthews futott be.Kittel a múlt vasárnapi 2., valamint a csütörtöki 6. etap után harmadszor diadalmaskodott az idei Touron.

Eredmények:

7. szakasz, Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km:1. Marcel Kittel (német, Quick Step) 5:03:18 óra2. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) azonos idővel3. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) a. i.1. Chris Froome (brit, Sky) 28:47:50 óra2. Geraint Thomas (brit, Sky) 12 mp h.3. Fabio Aru (olasz, Asztana) 14 mp h.A versenyzőkre szombaton a Dole és Station des rousses közötti 187,5 kilométer megtétele vár. A 104. Tour de France-on a július 23-ai, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.A brit kerekest a keddiA szlovák kerékpárost, a legutóbbi öt esztendő pontversenyének győztesétCavendishen ketten átestek, köztük a szintén kiváló sprinternek számító német John Degenkolb.

Eredmények



4. SZAKASZ, MONDORF-LES-BAINS–VITTEL, 207.5 KM



1. Arnaud Demare (francia, FDJ) 4:53:54

2. Alexander Kristoff (norvég, Katyusa-Alpecin) a. i.

3. André Greipel (német, Lotto Soudal) a. i.

4. Nacer Bouhanni (francia, Cofidis) a. i.

5. Adrien Petit (francia, Direct Energie) a. i.



AZ ÖSSZETETT ÉLMEZŐNYE



1. Geraint Thomas (brit, Team Sky) 14:54:25

2. Christopher Froome (brit, Team Sky) 12 mp h.

3. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb) 12 mp h.

4. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) 16 mp h.

5. Pierre Latour (francia, AG2R La Mondiale) 25 mp h.

Eredmények



3. szakasz, Verviers-Longwy, 212,5 km



1. Peter Sagan (szlovák, BORA) 5:07:19 óra

2. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) azonos idővel

3. Daniel Martin (ír, Quick-Step) a.i.



Az összetett élcsoportja



1. Geraint Thomas (brit, Sky) 10:00:31 óra

2. Chris Froome (brit, Sky) 12 mp hátrány

3. Matthews azonos idővel

4. Sagan 13 mp h.

Megműtötték Alejandro Valverdét



Véget ért az idény Alejandro Valverde spanyol kerekessztár számára, aki a francia körverseny szombati nyitószakaszán bukott, és fel kellett adnia a Tour de France-ot. A Movistar csapat 37 éves versenyzője a düsseldorfi időfutamon elcsúszott egy kanyarban a vizes aszfalton, és nagy sebességgel nekicsapódott a pálya menti acélkordonnak. A város egyetemi klinikáján térdkalácscsont-törést állapítottak meg a bal lábában, és megműtötték. A Vuelta a Espana 2009-es bajnoka az összetett elsőségre törő kolumbiai Nairo Quintana első számú segítőjeként indult a Touron.

Eredmények: 2. szakasz, Düsseldorf-Liége, 203,5 km



1. Marcel Kittel (német, Quick-Step) 4:37:06 óra

2. Arnaud Demare (francia, FDJ) azonos idővel

3. Andre Greipel (német, Lotto) a.i.





Az összetett élcsoportja

1. Geraint Thomas (brit, Sky) 4:53:10 óra

2. Stefan Küng (svájci, BMC) 5 mp hátrány

1. Marcel Kittel (német, Quick Step) 4:37:06 óra2. Arnaud Demare (francia, FDJ) azonos idővel3. Andre Greipel (német, Lotto) a.i.1. Geraint Thomas (brit, Sky) 4:53:10 óra2. Stefan Küng (svájci, BMC) 5 mp hátrány3. Marcel Kittel 6 mp h.

A 104. Tour de France országúti kerékpáros körverseny programja



július 1., 1. szakasz: Düsseldorf, 14 km, egyéni időfutam

július 2., 2. szakasz: Düsseldorf-Liége, 203,5 km

július 3., 3. szakasz: Verviers-Longwy, 212,5 km

július 4., 4. szakasz: Mondorf-Les-Bains - Vittel, 207,5 km

július 5., 5. szakasz: Vittel-La planche des belles filles, 160,5 km

július 6., 6. szakasz: Vesoul-Troyes, 216 km

július 7., 7. szakasz: Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213,5 km

július 8., 8. szakasz: Dole-Station des rousses, 187,5 km

július 9., 9. szakasz: Nantua-Chambéry, 181,5 km, hegyi befutó

július 10., szünnap

július 11., 10. szakasz: Périgueux-Bergerac, 178 km

július 12., 11. szakasz: Eymet-Pau, 203,5 km

július 13., 12. szakasz: Pau-Peyragudes, 214,5 km, hegyi befutó

július 14., 13. szakasz: Saint-Girons - Foix, 101 km, hegyi befutó

július 15., 14. szakasz: Blagnac-Rodez, 181,5 km

július 16., 15. szakasz: Laissac-Sévérac líÉglise - Le Puy-en-Velay, 189,5 km

július 17., szünnap

július 18., 16. szakasz: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isére, 165 km

július 19., 17. szakasz: La Mure - Serre-Chevalier, 183 km, hegyi befutó

július 20., 18. szakasz: Briancon-Izoard, 179,5 km, hegyi befutó

július 21., 19. szakasz: Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km

július 22., 20. szakasz: Marseille, 22,5 km, egyéni időfutam

július 23., 21. szakasz: Montgeron-Párizs, 103 km

Az utóbbi tíz év bajnokai



2007: Alberto Contador (spanyol)

2008: Carlos Sastre (spanyol)

2009: Contador

2010: Andy Schleck (luxemburgi)

2011: Cadel Evans (ausztrál)

2012: Bradley Wiggins (brit)

2013: Christopher Froome (brit)

2014: Vincenzo Nibali (olasz)

2015: Froome

2016: Froome

A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a brit versenyzőA szakaszgyőzelmeket tekintve az aktívak közül ő a legeredményesebb a Touron 30 elsőséggel, és már nem állt messze attól sem, hogy minden idők legjobbja legyen e tekintetben, azaz utolérje a 60-as, 70-es évek kiemelkedő alakját, a francia körversenyen 34 szakaszsikert arató belga Eddy Merckxet.A szlovák Peter Sagan nyerte hétfőn a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát, összetettben pedig továbbra is a brit Geraint Thomas áll az élen.A Verviers és Longwy közötti 212,5 kilométeres etapon többen próbálkoztak szökéssel, de a mezőny húsz kilométerrel a cél előtt mindenkit utolért. A sprintbefutóban a világbajnok Sagan hosszú hajrát nyitott, próbálkozása pedig sikerrel járt, a győzelemért járó tíz másodperces időjóváírásnak köszönhetően pedig összetettben feljött a negyedik helyre.Az utolsó kilométeren belüli emelkedő kissé megrostálta a mezőnyt, a sprinterek - Saganon kívül - mind leszakadtak, így az összetett élcsoportja kissé átrendeződött: Thomas mögött immár címvédő csapattársa, Chris Froome a második. A végső győzelemre esélyes kerekesek egyszerre, két másodperc hátránnyal értek célba.A mezőnyre kedden a Mondorf-Les-Bains és Vittel közötti 207,5 kilométeres szakasz vár. A 104. Tour de France-on a július 23-i, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.A német Marcel Kittel nyerte vasárnap a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszát, összetettben továbbra is a brit Geraint Thomas áll az élen.A Düsseldorf és Liége közötti 203,5 kilométeres etapon négyen próbálkoztak szökéssel, de a csoport a végére kétfősre csökkent, akiket végül mindössze egy kilométerre a céltól ért utol a mezőny. A sprintbefutóban Kittel bizonyult a leggyorsabbnak, aki a győzelemért járó tíz másodperces időjóváírásnak köszönhetően összetettben feljött a harmadik helyre.A szinte végig esős szakaszon volt egy bukás, melybe belekeveredett a címvédő Chris Froome is, azonban a brit kerekes időhátrány nélkül ért a célba.A mezőnyre hétfőn a Verviers és Longwy közötti 212,5 kilométeres szakasz vár. A 104. Tour de France-on a július 23-i, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.1. Geraint Thomas (brit, Team Sky) 16:04 perc2. Stefan Küng (svájci, BMC Racing) 5 másodperc hátrány3. Vaszil Kirijenka (fehérorosz, Team Sky) 7 mp h.Geraint Thomas, a Team Sky versenyzője nyerte a 104. Tour de France országúti kerékpáros körverseny első szakaszát, így ő viselheti vasárnap az összetettben élen állónak járó sárga trikót.A brit kerekes a szombati, düsseldorfi esős prológon - mely a viadal két egyéni időfutamának egyike volt - 16:04 perces időeredménnyel teljesítette a 14 kilométert, és öt másodperccel előzte meg a második helyezett svájci Stefan Küngöt.A dobogó harmadik fokára Thomas csapattársa, a fehérorosz Vaszil Kirijenka állhatott fel.Az összetett esélyesei közül a címvédő, háromszoros bajnok brit Chris Froome - Thomas csapattársa - tekerte a legjobb időt (12 másodpercet kapott honfitársától), a többi élmenőnél közel 40 másodperccel ment gyorsabban.A mezőnyre vasárnap a Düsseldorf és Liége közötti 203,5 kilométeres sík szakasz vár.A 104. Tour de France-on a július 23-i, párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.- A háromszoros győztes mellett szól, hogy csapata, a Sky erős segítőket sorakoztat fel, ám várhatóan így is nagy küzdelemre kényszerül majd. A brit versenyző Richie Porte-ot (BMC) nevezte meg esélyesként, mivel a hegyeken és az időfutamokon is jól szerepelt a Critérium du Dauphiné-n, amelyen másodikként zárt az ausztrál bringás, míg Froome negyedik lett.A legutóbb harmadik kolumbiai Nairo Quintana duplázásra készült a Giro d'Italián és a Touron, ám a májusi, centenáriumi olasz körön "csak" második lett Tom Dumoulin mögött. Esetében nagy kérdés, mennyire pihente ki az év első háromhetes viadalának fáradalmait, mindenesetre neki kiváló segítője lesz a rutinos spanyol, a 37 esztendős Alejandro Valverde személyében. Quintanának már csak a Tour-diadal hiányzik a gyűjteményéből, mivel 2014-ben a Girón, két évvel később pedig a Vueltán győzött.Az élmezőnyben versenghet a kétszeres győztes Alberto Contador, továbbá a 2015-ös Vuelta-bajnok Fabio Aru.A spanyol és az olasz kerekes sem indult a Girón, azaz mindketten rápihentek a francia viadalra. Rajtuk kívül a hazai közönség előtt szereplő, tavaly második Romain Bardet szólhat bele várhatóan a végelszámolásba.Rekordra hajt a betegség után visszatért Mark Cavendish: a 32 éves brit sprinter eddig 30 egyéni szakaszt nyert a francia körversenyen, így már csak négy etapsikerre van a legendás belga Eddy Merckx csúcsától. Az újabb győzelmek halmozásában a szlovák Peter Sagan lehet az egyik nagy riválisa, valamint a német Marcel Kittel és André Greipel, illetve a norvég Alexander Kristoff.

A Tour "legjei"



- A legtöbb szakaszgyőzelmet elért versenyző: Eddy Merckx (belga) 34

- A legtöbbször állt rajthoz: Stuart OíGrady (ausztrál, 1997-2013), Jens Voigt (német, 1998-2014) 17

- A legtöbbször ért célba: Joop Zoetemelk (holland) 16 (1970-1973, 1975-1986)

- Legtöbb szakaszgyőzelem egy versenyen: 8, Charles Pelissier (francia, 1930), Eddy Merckx (1970, 1974), Freddy Maertens (belga, 1976)

- Legtöbb szakaszgyőzelem sorozatban: 5, Francois Faber (luxemburgi), 1909

- A hegyi pontverseny legjobbja (pöttyös trikó): 7 győzelem, Richard Virenque (francia)

- A mezőnypontverseny legjobbja (zöld trikó): 6 győzelem, Erik Zabel (német)

- Legtöbb induló: 210, 1986-ban

- Legkevesebb induló: 60, 1903-ban, 1905-ben és 1934-ben

- Legtöbb célba érkező: 174, 2016-ban

- Legkevesebb célba érkező: 11, 1919-ben

- Legfiatalabb Tour-győztes: Henri Cornet (francia), 1904-ben 19 évesen és 50 hetesen

- Legidősebb Tour-győztes: Firmin Lambot (belga), 1922-ben 36 évesen és 4 hónaposan

- Legkisebb különbségű Tour-győzelem: Greg LeMond (amerikai)- Laurent Fignon (francia) 8 mp, 1989

- Legnagyobb különbségű Tour-győzelem: Maurice Garin (francia)-Lucien Pothier (francia) 2:49:45 ó, 1903

- A leggyorsabb Tour: 41,654 km/óra átlagsebesség, 2005

- A leglassabb Tour: 24,056 km/ó átlagsebesség, 1919

- A leggyorsabb szakasz: 50,355 km/ó átlagsebesség, Laval-Blois, 194,5 km, Mario Cipollini (olasz), 1999

- A leggyorsabb egyéni időfutam: 55,446 km/ó átlagsebesség, Utrecht, 13,8 km, Rohan Dennis (ausztrál), 2015

- A leggyorsabb csapat időfutam: 57,841 km/ó átlagsebesség, Nizza, 25 km, Orica (ausztrál), 2013

- Leghosszabb szökés: 253 km, Albert Bourlon, 1947, Carcassone-Luchon

A szombaton rajtoló Tour de France kerékpáros körverseny számokban



1 - a címvédő brit Chris Froome (Team Sky) rajtszáma

2 - egyéni időfutam: Düsseldorf (14 km) és Marseille (22,5 km)

3 - érintett szomszédos országok: Németország, Belgium, Luxemburg

5 - hegyi szakasz

10 - ennyi bónuszmásodperc jár a szakaszgyőzelemért

11 - millió néző az útvonal mentén

17 - a részvételi rekord, ennyiszer állt rajthoz Stuart OíGrady (1997-2013), Jens Voigt (1998-2014) és Sylvain Chavanel (2001-2017)

18 - millió reklámajándékot osztanak szét a nézők között

18 - az ausztrál Adam Hansen sorozatban ennyi alkalommal állt rajthoz a nagy, háromhetes körversenyeken (a szériája 2011-ben, a Vueltán kezdődött)

22 - résztvevő csapat

30 - Mark Cavendish szakaszgyőzelmeinek száma, az aktuális indulók között a brit kerekesnek van a legtöbb

34 - a csúcstartó belga Eddy Merckx szakaszgyőzelmeinek száma

198 - résztvevő

222,5 km - a leghosszabb szakasz (19.), Embrun - Salon-de-Provence

380 - Tour-dolgozó

635 - az útvonal mellett lévő települések száma

2642 m - a Tour legmagasabb pontja (Col du Galibier)

3540 - az össztáv kilométerben

11 000 euró - a szakaszgyőzelemért járó pénzdíj

23 000 - a biztonsági emberek száma az útvonal mentén

403 200 - a 21 szakaszon összesen ennyiszer nyomja le a pedált egy résztvevő (a Sportlab becslése)

500 000 euró - az összetett győztes pénzdíja

2,28 millió euró - összdíjazás

2,7 millió - a Tour követőinek száma a Twitteren