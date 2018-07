Tour de France 2018 - 16. szakasz: Alaphilippe második sikere, Sagané a zöld trikó

Eredmények:16. szakasz, Carcassone - Bagneres-de-Luchon, 218 km:



1. Julian Alaphilippe (francia, Quick-Step Floors) 5:13:22 óra

2. Gorka Izagirre (spanyol, Bahrain-Merida) 15 mp hátrány

3. Adam Yates (brit, Mitchelton-Scott) azonos idővel



Az összetett élcsoportja:

1. Geraint Thomas (brit, Sky) 68:12:01 óra

2. Chris Froome (brit, Sky) 1:39 p hátrány

3. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 1:50 p h.

Tüntetés



Helyi gazdák tiltakozó megmozdulása miatt rövid időre meg kellett állítani a francia kerékpáros körverseny mezőnyét kedden a 16. szakasz elején. A tüntetőket oszlató rendőrök könnygázt vetettek be, melyből több versenyző szemébe is került.



A szervezők a Carcassonne és Bagneres-de-Luchon közötti szakasz 29. kilométerénél kényszerültek pihenő elrendelésére, miután a tüntetők szalmabálákat dobáltak az útra.



A csapatok és a francia média közlése szerint a helyi rendőrök könnygáz bevetésével oszlatták fel a tüntetőket, a mezőny pedig néhány perc elteltével folytatta útját.



A szünet során több versenyzőt is szemcseppel kezeltek, mert a könnygázt és a paprikasprét a szél ráfújta a mezőnyre. Mások mellett a négyszeres bajnok, címvédő Chris Froome is ellátásra szorult, ám társaihoz hasonlóan ő is folytatta később a tekerést.

Az első pireneusi, Carcassone és Bagneres-de-Luchon közötti 218 kilométeres etapon a főmezőnytől egy nagyobb szökevénycsoport lépett meg, közülük Adam Yates ért fel elsőként az utolsó emelkedőre, csakhogy bukott a lejtmenetben, ezáltal az addig második Alaphilippe megelőzte, s így a pöttyös trikót viselő francia bringás nemcsak annak örülhetett, hogy növelte előnyét a hegyi pontversenyben, hanem idén immár másodjára ért célba elsőként.Az esélyeseket magában foglaló főmezőny majdnem kilencperces hátránnyal ért célba, a különbség közöttük nem változott: a brit Geraint Thomas 1:39 perccel előzi meg címvédő csapat- és honfitársát, Chris Froome-ot és 1:50 perccel a holland Tom Dumoulint.A szakasz krónikájához tartozik még, hogy a mezőnypontversenyben behozhatatlan előnyre tett szert a szlovák Peter Sagan, akinek így már csak annyit kell tennie a zöld trikó megtartásáért, hogy beér a párizsi célba vasárnap. A háromszoros világbajnok Sagan hatodszor győzhet a Touron ebben a vetélkedésben.Szerdán a Bagneres-de-Luchon és Saint-Lary-Soulan közötti 65 kilométer megtétele vár a mezőnyre.