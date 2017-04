Tragikus balesetben meghalt a 34 éves olimpiai ezüstérmes

Motorbalesetben, 34 évesen életét vesztette Germaine Mason olimpiai ezüstérmes magasugró.



A jamaicai születésű, de 2006-tól brit színekben versenyző atléta Kingstonban szenvedett balesetet csütörtök hajnalban. Brit lapok úgy értesültek, hogy Mason barátaival, többek között a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolttal motorozott együtt, amikor a konvoj élén haladva elveszítette uralmát járműve felett.



Meg nem erősített hírekre hivatkozva többek között a The Sun és a The Guardian is azt írta internetes oldalán: a kiváló magasugró balesetét az okozhatta, hogy egy jármű a szembejövő sávból átsodródott elé, és azt próbálta kikerülni.



Mason a 2008-as, pekingi olimpián szerzett ezüstérmet 2,34 méteres eredménnyel. Négy évvel korábban, még jamaicaiként a harmadik helyen zárt a budapesti, fedettpályás világbajnokságon. A tragikus körülmények között elhunyt sportoló tartja mind a mai napig a jamaicai csúcsot.