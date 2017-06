Tripláznának az olaszok: Juventus-Real Madrid a Bajnokok Ligája döntőjében

Lesz ok az örömre? Ma este kiderül, hogy a Juventusnak sikerül-e az, ami eddig mindössze 7 európai klubnak jött össze. Fotó: Facebook/Juventus

Eddig hét labdarúgócsapat volt képes a triplázásra, vagyis arra, hogy egy szezonon belül a hazai kupa és élvonalbeli bajnokság mellett a BEK vagy Bajnokok Ligája trófeáját elhódítsa: Celtic (1966/67), Ajax (1971/72), PSV (1987/88), Manchester United (1998/99), Barcelona (2008/09, 2014/15), Internazionale (2009/10), Bayern München (2012/13). Ehhez az elit klubhoz csatlakozhat ma este a Juventus.

Várakozás



Gajág Gergő, a SZEOL SC labdarúgója

– Real-szurkoló vagyok, de realista is: abszolút háromesélyes ez a meccs. Arra számítok, hogy a spanyolok szokásukhoz híven az első 15-20 percben nekirontanak a Juventusnak, és ha egy-két klasszis villanni tud, meglesz a címvédés. De nem Ronaldo jelentheti most a különbséget, inkább Isco tűnik nyerő embernek. Csodásan játszik, korábban nem értettem, miért nem adnak neki lehetőséget. Most megkapja, és ez az ő nagy napja lehet.



Vágó Fanny, a St. Pölten szegedi válogatott labdarúgója

– A csapattársaim mind Barcelona-szurkolók, így a bajnoki címünk ünneplésével egybekötött meccsnézésen egyedül drukkolok a Real Madridnak. A győzelemnek szerintem egy nagyon fontos kulcsa lehet: ha Ronaldóék szerzik az első gólt, akkor a Juventusnak ki kell nyílnia, ami a Realnak kedvez. Ha viszont mi kapjuk az első találatot egy ilyen védelemmel szemben… Abba bele sem akarok gondolni.



Hegedűs Henrik, a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa

– A Real két szélső védőjének, Marcelónak és Carvajalnak kulcsszerepe van a csapatjátékban, Allegri vélhetően ezért is játszott már a Monaco elleni is 3–4–1–2-es felállásban. Ebben az esetben Alves és Sandro játszik az olasz középpálya két szélén, és várhatóan a döntőben is így lesz. A cél: minél magasabban, még a saját térfelén megállítani az ellenfél felfutó bekkjeit. Ha így lesz, akkor kedvenc csapatom, a Juventus rá tudja kényszeríteni a saját játékát és akaratát a Realra.



Horváth Zoltán, a Székkutas edzője

– Csak abban vagyok biztos, hogy maximum három gól esik a BL-döntőn. A Realnak óriási tapasztalata van a finálékban, a Juventus szimpatizánsaként azt kell mondanom: sajnos ez sokat számíthat, ahogy a madridi egyéniségek villanása is. Valamiben viszont jobbak vagyunk a spanyoloknál is: csapatként jelenleg a Juventus Európa legjobbja. Ezt kell bizonyítani és érvényre juttatni, méghozzá a jól bevált védekezésünkkel.

A bukmékerek nem tudnak dűlőre jutni, szinte ugyanolyan oddsszal adnak minden végkimenetelt, és mi sem látunk a jövőbe. A közelmúltra viszont mindannyian emlékezhetünk, amikor egy másik spanyol gigász, a Barcelona volt az ellenfél a negyeddöntő visszavágóján. Akkor a katalánok egyetlen alkalommal találták el a kaput 90 perc alatt. Dicshimnuszokat zengtek a Juventus védelméről, na és persze Buffonról. Ő az a klasszis, akinek csak a BL-győ- zelemért járó elismerés hiányzik a vitrinjéből, és miatta sok semleges szurkoló inkább a zebrákért szorít majd.A BL-döntő ma 20.45-kor kezdődik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.Vezeti: Felix Brych (német).JUVENTUS: 1–3–4–1–2Vezetőedző: Massimiliano Allegri.Cserék: 25 Neto – 4 Benatia, 7 Cuadrado,8 Marchisio, 22 Asamoah, 18 Lemina, 28 Rincón.REAL MADRID: 1–4–3–1–2Vezetőedző: Zinédine Zidane.Cserék: 13 Casilla – 10 Rodríguez, 17 Vázquez, 20 Asensio, 21 Morata, 6 Nacho, 16 Kovacic.