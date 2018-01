Újabb két kvótát kapott Magyarország a téli olimpiára

A hazai szövetség (MSSZ) csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a csapatverseny 16 kvótája közül - ebből egy a házigazdáé - többet is visszamondtak, ezek egyikét kapta meg Magyarország. A FIS honlapja szerint Magyarország a 19. helyen áll a rangsorban, azaz negyedik tartalék volt, de Liechtenstein és Horvátország után a legjobb lemaradók közül Japán és Szerbia is lemondott a részvételről.



Az MSSZ hétfőn úgy határozott, hogy a férfiaknál Kékesi Mártont, a nőknél pedig Hozmann Szonját és Maróty Mariannt jelöli a csapatba. A nők esetében ugyanakkor jelezte, hogy - a térdszalagszakadást szenvedett Miklós Edit eredményei révén járó két indulási joggal - csak abban az esetben mehet mindkét síző, ha a FIS elfogadja az egyik kvóta B kvalifikációs versenyzőhöz kerülését.



A legfrissebb fejlemények után ugyanakkor erre már nem kell várni, mivel a csapatversenyben való szerepléssel automatikusan két-két helyet szerez az adott ország. A férfiaknál Kékesi Márton mellett Samsal Dalibor lesz tagja a csapatnak.



Kapitány Ildikó, a magyar szövetség főtitkára arról is beszámolt, hogy a csapattagok egyéniben is indulhatnak. Tájékoztatása szerint a két női versenyző műlesiklásban és óriás-műlesiklásban áll még rajthoz, Kékesi minden számban indul, míg Samsal később dönt arról, hogy a lesiklást vállalja-e, de a másik négy egyéni számban versenyezni fog.



A magyar sportolói küldöttség így 19 fős lesz Phjongcshangban. Rövidpályás gyorskorcsolyában Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence, gyorskorcsolyában Nagy Konrád, míg műkorcsolyában Tóth Ivett képviseli a magyar színeket. Alpesi síben Kékesi, Dalibor, Hozmann és Maróty indulhat, míg sífutásban az egy-egy magyar szereplési joggal Kónya Ádám és Szőcs Emőke. Szerdán derült ki, hogy Swaney Elizabeth révén a síakrobaták félcső számában is lesz magyar a dél-koreai játékokon.