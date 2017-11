Újra ippont ér két vazari a cselgáncsban

A judoinfo.hu vasárnap számolt be a nemzetközi szövetség legfrissebb szabályváltozásairól, hozzátéve, hogy a pontszámítás megmarad: a korábban jukónak ítélt akciókért is vazarit ad a bíró, ahogyan az uke (a támadást fogadó ellenfél) két karra vagy két könyökre érkezéséért is vazari jár. Ugyancsak vazarit adnak az olyan dobásra, amelynél karra, könyökre, majd rögtön utána hátra érkezik az uke.



Fontos változás az aranypont esetében, hogy az csak technikai ponttal (vazari vagy ippon), illetve leléptetéssel (direkt leléptetés vagy harmadik intés) érhet véget. Vagyis például, ha az egyik versenyzőnek nem volt még intése a mérkőzés során, akár kettőt is kaphat a ráadásban, azzal még nem veszítheti el a küzdelmet.