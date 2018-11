Újra legyőzte a PAOK-ot, s már továbbjutó helyen a Vidi

Akárcsak két héttel ezelőtt, a Vidi FC csütörtökön is legyőzte a görög PAOK csapatát a labdarúgó Európa Ligában: a magyar bajnok - amely október 25-én 2-0-ra nyert idegenben - ezúttal hazai pályán, a Groupama Arénában nyert a görög csapat ellen 1-0-ra.



A fehérvári együttes, amely sikerének köszönhetően már hatpontos, és a százszázalékos Chelsea mögé feljött a továbbjutást érő második helyre a csoportban, november 29-én a fehérorosz BATE Boriszov vendége lesz.



Az L jelű négyes másik csütörtöki meccsén az angolok 1-0-ra győztek Boriszovban és már továbbjutottak.



Európa-liga, csoportkör, L csoport, 4. forduló: Vidi FC - PAOK (görög) 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 17 208 néző, v.: Palabiyik (török)

gólszerző: Milanov (50.)

sárga lap: Fiola (20.), Hadzic (49.), Nikolov (59.), illetve Léo Jabá (29.), el-Kadduri (46.), Sahov (82.)



Vidi FC:

Kovácsik - Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Pátkai - Huszti (Kovács I. 66.), Milanov (Nikolov 58.) - M. Scepovic (Hodzic 77.)



PAOK:

Pahalakisz - Léo Matos, Varela, Crespo, Tosca - Sahov, Vernbloom - Limniosz (Biseswar 60.), el-Kadduri (Akpom 63.), Léo Jabá (Warda 70.) - Prijovic



Jó előjelekkel vághatott neki a magyar bajnok a PAOK elleni újabb összecsapásnak, hiszen két héttel ezelőtt a görögök otthonában - nagy bravúrt végrehajtva - 2-0 arányú győzelmet aratott. A két együttes abban a tudatban lépett pályára, hogy a győztes - a továbbjutás szempontjából - kedvező helyzetbe hozza magát, ugyanis a kilencpontos Chelsea mögött mind a PAOK-nak, mind a Vidinek 3-3 pontja volt. Ráadásul a forduló előtt a BATE Boriszov is ugyanannyi ponttal állt a csoportban.



A hazaiak edzője, Marko Nikolic ugyanazt a kezdőt küldte pályára, mint Szalonikiben, a vendégek trénere, Razvan Lucescu három helyen változtatott.



Az első negyedórában nem estek egymásnak a csapatok. Ugyan a görögök birtokolták többet a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult. A hazaiak megszállták saját térfelüket és igyekeztek a megszerzett labdákkal néhány érintésből az ellenfél kapuja elé kerülni. A folytatásban is inkább a Vidi akarata érvényesült, a PAOK-nak láthatóan nem ízlett a szívós, kemény védekezés. Az első félidő kaput eltaláló lövés, így természetesen gól nélkül ért véget.



Fordulást követően nem kellett sokat várni arra, hogy "felrobbanjon"" a stadion: az 50. percben az előrehúzódó Vinícius beadását Georgi Milanov gyönyörűen fejelte a görög kapuba. A hátrányban lévő PAOK megpróbált nagyobb nyomást helyezni a fehérvári védelemre, amely jól állta a sarat. A 79. percben Nikolov lábában volt a meccset eldöntő gól, de 18 méteres lövését üggyel-bajjal védte Alexandrosz Pahalakisz. A 84. és a 91. minutumban a vendégek igen közel kerültek az egyenlítéshez, ám előbb Vinícius a gólvonal közeléből vágta ki Diego Biseswar lövését, majd Pontus Vernbloom életerős próbálkozása centiméterekkel kerülte el Kovácsik Ádám kapuját. A görögök elkeseredetten küzdöttek az egyenlítésért, de nem tudtak eredményesek lenni, így a Vidi újabb bravúrjával nagy lépést tett az áhított továbbjutás felé.