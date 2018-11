Újra nyert a vasember: Szőnyi Ferenc 222 óra küzdelem után ért célba

Egy év, két extrém verseny

Szőnyi Ferenc újra győzött: tízszeres ironman, azaz vasember lett Amerikában. Fotó: Facebook

Úszóruhája majdnem kifogott rajta

Méltán büszke magára

Szőnyi Ferenc ultrafutó. Fotó: Facebook

„Sziasztok. 8 fok van. Tegnap dél óta esik, vagy szakad a hideg eső. Délután egy órakor leállították a versenyt a hirtelen jött vihar miatt másfél órára, és mindenkit betereltek az ebédlőbe. Fél háromkor újra mindenki rajthoz állhatott, és folytathatta ott, ahol abbahagyta. A versenyzők át vannak fagyva, testük és izomzatuk le van lassulva. Mindenki nagyon fázik. Feri óránként öltözik, és öt óránként vesz egy forró zuhanyt. (...) De senki sem panaszkodik, csak teszi a dolgát. Feri a körülményekhez képest jól van, csak nagyon fázik. Holnaptól már jobb időt ígérnek. Addig is faljuk a kilométereket! Szurkoljatok Ferinek!" – november 13-án még ez az üzenet volt olvasható Szőnyi Ferenc ultrafutó Facebook-oldalán, három nappal később pedig már ünnepelt a csapat.Hatalmas teljesítménnyel a magyar versenyző nyerte meg az Egyesült Államokban rendezett New Orleans-i tízszeres ironmanfutamot, a Decaman USA-t. Az 54 éves komáromi sportoló 222 óra alatt teljesítette a 38 kilométernyi úszásból, 1800 kilométer kerékpározásból és 422 kilométer futásból álló távot.– Év elején döntöttem el, hogy milyen versenyeken akarok részt venni. Úgy építettem fel az egész évemet, hogy legalább két extrém verseny férjen bele, és lehetőleg a maximumot ki tudjam hozni magamból – nyilatkozta lapunknak Szőnyi Ferenc.– Tizenhatan indultunk a megmérettetésen, végül tízen teljesítettük az egész távot. New Orleansban a verseny nemcsak a táv miatt volt húzós, az időjárási körülmények is sokszor hátráltattak: három napig szakadó esőben és hidegben kellett kerékpároznom. Ekkor úgy éreztem magam, mint egy menekült, aki már csak arra vár, hogy fogyjanak a kilométerek minél gyorsabban – avatta be lapunkat.– A távval nem volt problémám, mert rendszeresen kerékpározok, és az állóképességem is jó, ezért a futástól sem tartottam. Az úszásnál viszont adódott némi gond, mert a verseny előtt nem tudatosult bennem, hogy tízéves az úszóruhám, és már nem annyira strapabíró.Az egész testet fedő ruha szigetelő funkciót lát el, az enyém viszont egy-két óra után elkezdte megszívni magát vízzel, és a kétkilós úszóruha ötkilóssá nehezedett – ezt csak a verseny után vettem észre – mesélte a komáromi sportoló.– Évek óta járok különböző versenyekre, ahol jó helyezéseket sikerült elérnem. Ezek az élmények tudatosították bennem, hogy megfelelő az állóképességem.Az energiabeosztáson kívül ügyelni kell a táplálkozásra, a folyadékbevitelre és a ruházatra. A New Orleans-i futamon a pihenőket rögtön evés-ivással kezdtem, ruhát cseréltem, és napi háromszor másfél-kétórás alvásokat iktattam be. Életformává vált számomra a sport, koromnak ellentmondva szeretnék a világ élvonalában maradni minél tovább – remélem, van erre esélyem, és jövőre is indulhatok ilyen versenyen – fejezte be.Egy korábbi interjúnkban a kezdetekről is mesélt az ultrafutó. Nem futott, nem sportolt, mielőtt futásra adta volna a fejét, avatta be lapunkat. „Keményen dolgoztam az építőiparban, meg tudtam fogni a munka végét, nem kerestem kifogásokat soha, de a mozgás nem volt mindennapi része az életemnek" – mondta, és hozzátette, sportsikereit tulajdonképpen a gazdasági sikertelenségeinek köszönheti.Azzal folytatta, ahogy Magyarországon egyre rosszabb helyzetbe került az építőipar, úgy lett egyre több ideje a sportra koncentrálni. Tulajdonképpen csak az elmúlt pár évben tudatosodott benne az is, hogy rátalált az útjára.„Nem foglalkoztatott ez a kérdés korábban, éltem az életem, gyereket neveltem, futottam, versenyeztem. Az első igazán eufórikus élményem a 2009-es triatlon-világbajnoki cím.Még ma is megborzongok, ha arra gondolok, hogy középkorúként, alig néhány éves sporttapasztalattal képes voltam rá" – mesélte, és úgy folytatta, bár őt a hosszú távok szerelmeseként ismerik a sportrajongók, ha arra gondol, hogy a Hellrace-t (a Himalájában rendezett extrém nehézségű, 480 kilométeres verseny – a szerk.) is teljesítette, akkor szinte levegőt sem kap a büszkeségtől.