Újra szurkolhatnak állva az angol labdarúgó-szurkolók

Az utóbbi időben egyre többen állnak az ötlet mellé a brit labdarúgó-szurkolók szövetsége (FSF) szerint. "Magától értetődően döntő szerepe jut a vitában a Liverpool szurkolóinak" - idézte a szervezet egyik képviselőjét a vasárnapi lap.



Az 1989 áprilisi katasztrófa után készült Taylor-jelentés nyomán a brit klubokat törvényben kötelezték arra, hogy kizárólag ülőhelyek legyenek a stadionokban. És bár országszerte jelentősen nőtt a biztonság a létesítményekben, a szurkolók egy része mind a mai napig rendszeresen fel-feláll, konfliktusba kerülve azokkal, akik inkább ülve néznék a mérkőzéseket.



Az úgynevezett "safe standing" támogatói szerint a legjobb megoldás német példákat követve az lenne, ha lehajtható székeket szerelnének a stadionokba. Hangsúlyozzák, nem arról van szó, hogy visszatérjenek az 1989-es katasztrófa előtt megszokott állóteraszokhoz. Sokkal inkább azt szeretnék elérni, hogy aki állni szeretne, biztonságosan megtehesse, ne okozzanak kényelmetlenséget a rögzített ülések.



Liverpoolban, ahol a Hillsborough-tragédia áldozatainak családtagjai közül sokan a kizárólag ülőhelyekkel felszerelt stadionok létét tekintik veszteségük egyik legfontosabb hozadékának, sokáig mereven ellenálltak a kezdeményezésnek. 2016 áprilisa, vagyis azóta, hogy a bíróság kimondta, a szurkolókat semmilyen felelősség sem terhelte a 28 évvel ezelőtti szerencsétlenségben, nyitottabbá váltak az ötletre, és a drukkerek többsége már támogatja - tudta meg a Spirit of Shankly szurkolói csoporttól a The Sunday Telegraph.



Más klubok már előrébb tartanak: a Tottenham Hotspur éppen a héten tett közzé fotót a közösségi hálón arról, hogy lehajtható székeket szerelnek be a csapat új stadionjába. Mint írták, kísérletről van szó, amelynek majd elválik, van-e létjogosultsága. Az angol élvonalban szereplő csapatok vezetői közül többen is jelezték, támogatják az ötletet, például a Manchester Unitedé is.



A "safe standig" engedélyezéséhez még csak törvénymódosításra sem lenne szükség, a vonatkozó jogszabály ugyanis csak azt írja elő, hogy minden nézőnek legyen ülőhelye a stadionokban.