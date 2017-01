Usain Bolt már visszaküldte az elvett olimpiai aranyát

Usain Bolt már vissza is küldte a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a 4x100 méteren 2008-ban, Pekingben nyert aranyérmét, amelytől csapattársa, Nesta Carter pozitív doppingtesztje miatt fosztották meg a jamaicai váltót.



"Nehéz megválni az egyik érmemtől, de már megtettem, mert ezt kérte a NOB. Nem örömteli ez, de ilyen is előfordul az életben" - mondta a brit hírügynökségnek a sprinter.



Bolt hozzátette, azért cselekedett gyorsan, mert nem hagyhatta, hogy az ügy elterelje a figyelmét az idei feladatairól.



"Sok mindent értem el a pályafutásom során, ez a döntés ezen semmit nem változtat. Olyat vittem végbe, amit korábban senki" - hangsúlyozta az immáron "csak" nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter, aki 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-as váltó tagjaként is világcsúcstartónak mondhatja magát.



A NOB szerdán közölte, hogy elveszi a 2008-as első helyet a jamaicai stafétától.



Carter a pekingi minták újraelemzése során bukott meg - ezt már tavaly nyáron tudni lehetett -, a mintájában a stimulánsok közé tartozó metilhexaneamint találtak.



Jamaica kizárása után Trinidad és Tobago váltója lesz az aranyérmes, Japán csapata az ezüst-, az eredetileg negyedik brazil staféta pedig a bronzérmes.



A 30 éves Bolt korábban úgy nyilatkozott, az idei, londoni világbajnokság után fejezi be versenyzői pályafutását.