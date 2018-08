Úszó-Eb: megvan az első érem Glasgow-ban - Késely Ajna második 800 gyorson

A mindössze 16 éves magyar versenyző 8:21.91 perces ifjúsági Európa-csúccsal csapott célba az olasz Simona Quadarella mögött. A címvédő Kapás Boglárka 8:26.32-vel ötödik lett.



Eredmények

női 800 m gyors

Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 8:16.35 perc

2. KÉSELY AJNA 8:21.91

3. Anna Jegorova (Oroszország) 8:24.61

...5. KAPÁS BOGLÁRKA 8:26.32

Korábban



A Tollcross Parknál zajló verseny délelőtti programja a férfiak 100 méteres gyorsúszó számával kezdődött, kilenc előfutamot rendeztek, a 4x100-as döntőben pénteken negyedik, tavaly vb-bronzérmes magyar váltó mind a négy tagja rajthoz állt: Holoda Péter egyéni legjobbjától (48.87) jócskán elmaradva, 49.96 másodperccel futamában a negyedik, összesítésben a 33. lett. Kozma Dominik és Bohus Richárd azonos futamban kapott helyet, előbbi 49.11-gyel a negyedik, utóbbi 49.71-gyel a nyolcadik helyen csapott célba. Kozma a 12. helyen továbbment, Bohus a 24.-ként fejezte be.

Nincsen ritmusom, nincs olyan technikám, amivel végig tudnám úszni a százat, négyszer indultam meg"

- értékelt továbbra is elégedetlenül Kozma.



A magyarok közül utolsóként Németh Nándor következett, nagyon erősen kezdett, de a második 50-en kicsit visszaesett, 48.93-as idejével azonban így is biztosan, a kilencedik eredménnyel jutott az elődöntőbe.

Reméljük, hogy ebben még van, hiszen tegnap a váltóban jobbat mentem"

- fogalmazott Németh. Női 100 méter mellen Sztankovics Anna egy századdal megjavította egyéni csúcsát, 1:08.05-ös idővel a 11. helyen került a középdöntőbe, Sebestyén Dalma viszont önmaga legjobbjától (1:08.87) jócskán elmaradva, 1:10.21-gyel csak a 35. lett.



Magyar szempontból egyértelműen az Európa-bajnokság legizgalmasabbnak a férfi 200 méter pillangó küzdelmei ígérkeztek, hiszen ebben a számban minden idők tíz leggyorsabb úszója között három magyar név is szerepel: Cseh László 2008-ban Pekingben úszott országos csúcsa (1:52.70) Michael Phelps világrekordja (1:51.51) mögött a második, őt egyetlen századdal követi az idei debreceni ob-n mutatott teljesítményével (1:51.72) Milák Kristóf, a 8. pedig Kenderesi Tamás, aki riói olimpián szerzett bronzérme alkalmával úszott 1:53.62-es időt. Mellettük ott volt még Biczó Bence, aki ennek a számnak a 2010-es ifjúsági olimpia bajnoka és kétszeres Eb-ezüstérmese, közülük ugyanakkor csak ketten juthattak tovább az elődöntőbe.



Kenderesi és Biczó egymás mellett úszott a második előfutamban: végig ők diktálták a tempót, és el is vitték az első két helyet: előbbi 1:54.91-gyel, utóbbi 1:55.86-tal zárt. Őket Cseh László követte, s a 14-szeres Európa-bajnok klasszis ugyan megnyerte futamát, de az 1:55.91-es idővel végül csak a negyedik magyar lett. Utolsóként Milák Kristóf lépett rajtkőre, 150 méterig még Cseh Európa-csúcsát is könnyedén verte, és utána ugyan a "vonal kicsit elment tőle", de így is hatalmas előnnyel, a legjobb idővel lépett tovább. "

Ez nagyon rossz volt, ilyen időt úszni délelőtt nagyon gyenge. Még azt sem mondom, hogy mérges vagyok, egyszerűen nem ment. Ez már a második versenyem, ahol nem megy, pedig a felkészülésem talán az egyik legjobb volt"

- értékelt csalódottan Cseh László.



Kenderesi Tamás elmondta, nagyon ideges volt a futam előtt, tudta jól, hogy kőkeményen kell majd mennie, noha a délelőtti előfutamban ehhez nincs hozzászokva.



Milák Kristóf hangsúlyozta, nem figyelte a többiek eredményét, beállt a saját iramára:

Azért ez egy elég jó idő"

- tette hozzá mosolyogva, miután 1:54.17-tel csapott célba annak ellenére, hogy kisebb betegséggel küzd.



Női 50 méter háton Burián Katalin a 25. lett (28.94), Ilyés Laura viszont nem indult el. A 4x200 méteres vegyes gyorsváltó Holló Balázs, Grátz Benjámin, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn összeállításban hetedik helyen jutott a döntőbe - kilenc induló közül -, az esti fináléban viszont ennél várhatóan jóval erősebb csapattal ugranak majd medencébe a magyarok