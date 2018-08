Úszó Eb - Háromból két magyar jutott a döntőbe

Általában mindig nagyon felkészült vagyok, de ma reggel annyira nem voltam a helyzet magaslatán. Például nem is úsztam háton a versenymedencében, délután viszont már itt melegítettem és hozzászoktam a környezethez, nagyon örülök ennek az időnek, biztató"

Hosszú Katinka a glasgow-i úszó Európa-bajnokság női 100 méteres hátúszásának selejtezőjében 2018. augusztus 6-án. Fotó: MTI/EPA/Patrick B. Kraemer

Nagyon elrontottam a benyúlást, erre még két tempót rátehettem volna. Nagyon szeretnék úszni a döntőben, de még az edzőmmel meg kell beszélnem, hiszen annyit készültünk ebben az évben a kétszázra, ahol igazán esélyes lehetek az éremre".

Mintha fél évet elcsúsztam volna, ezeket az ötveneket akkor kellett volna hasonlóan úszni. Az utóbbi két évben nem mennek a versenyek év közben"

Háromból két magyar jutott a keddi fináléba a hétfői elődöntőkből: Hosszú Katinka és Burián Katalin 100 méter háton sikerrel vette az akadályt, Cseh László 50 méter pillangón viszont kilencedik lett a Glasgow-ban zajló úszó Európa-bajnokságon.A magyar érdekeltségű elődöntők közül elsőként a női 100 méter hátat rendezték, amelyben a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, illetve Burián Katalin is vízbe ugrott: a 29 éves klasszis 59.67 másodperces idővel a második, Plagányi Zsolt tanítványa pedig - délelőtti egyéni csúcsát tovább javítva -1:00.01 perccel a hetedik helyen került a keddi fináléba.- nyilatkozta Hosszú.Burián még a délelőtti előfutamot követően azt mondta, nem biztos, hogy vállalná a finálét, erre a kérdésre egyelőre most sem tudott válaszolni:Cseh László 50 méter pillangón borzalmasan rajtolt, egy tizeddel rosszabbul mint a többiek, így is 23.48 másodperccel negyediknek csapott célba, ugyanakkor hét századdal lemaradt a döntőből, és kilencedik lett.- mondta Cseh, aki a 100 méterre már nem is mert jósolni, de kijelentette, szeretné a legjobbját nyújtani.