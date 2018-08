Úszó Eb - Késely bronzérmes 1500 méter gyorson, Hosszú negyedik 100 méter háton

Ez sokkal jobban esett, mint tegnap reggel. Próbáltam nem menni az olasszal és a némettel, de belülről végig azt éreztem, mennyire jó lenne tartani velük a lépést. Ugyanakkor tudtam, akkor nem maradna erőm a végére. Nagyon örülök az éremnek, de annak még jobban, hogy nyolc másodpercet tudtam javítani az egyéni csúcsomon"

Nagyon örülök, hogy 2:12-vel kezdődik az idő, nagy álom lenne a 2:11, de mindig megyünk egy picivel lejjebb"

Ez valamilyen szinten jó, hiszen nincs kérdés, dolgozni kell. Abban mindenki biztos lehet, hogy én hétfőn hazamegyek, és elkezdem a felkészülést"

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú 200 méter vegyesen Jakabos Zsuzsannával együtt bejutott a döntőbe, ugyanez nem sikerült Telegdy Ádámnak 200 méter háton.A délutáni program a leghosszabb táv női döntőjével rajtolt, és ahogyan arra számítani lehetett, az olasz Simona Quadarella és a német Sarah Köhler diktálta a tempót, Késely pedig nagyjából egy testhosszal mögöttük úszott. A táv felénél a két rivális ellépett, de Késely magabiztosan őrizte dobogós helyét, ráadásul ekkor a résztávot tekintve több mint hat másodperccel volt gyorsabb eddigi legjobbjánál. Egyre inkább állandósult a sorrend, az olasz csakhamar messze ellépett német ellenfelétől, aki pedig őrizte a két testhossznyi különbséget a magyar úszóval szemben. A végén már csak az volt kérdés, hogy Késely mennyit farag egyéni legjobbjából, végül 16:03.22 perccel csapott a célba, és ezzel több mint nyolc másodperccel jobbat úszott, mint tavaly, a Netanyában rendezett junior Európa-bajnokságon.- mondta Késely, aki második érmét szerezte a skót nagyvárosban zajló kontinensviadalon az után, hogy szombaton 800 méter gyorson második lett.A döntőben az első hossz egyiküknek sem sikerült kiemelkedően, a fordulásnál egyértelműnek tűnt, hogy Hosszúnak a győzelemre nincs esélye, sőt, az éremszerzésre sem sok. A háromszoros ötkarikás bajnok klasszis aztán a hajrában óriási csatában volt a harmadik helyért (59.64 mp), ám az olasz Carlotta Zofkova három századdal előbb csapott a célba. Burián a hétfői egyéni rekordjától négy századdal elmaradva (1:00.05 p) lett hetedik."Kicsit izgultam, de az úszás most jó volt. Sajnos azonban a fordulót nagyon elrontottam, és ez hiányzott az egy percen belüli időhöz" - összegzett Burián.Az elődöntőben érdekelt magyarok közül Hosszú a második, Jakabos Zsuzsanna pedig a hatodik idővel jutott be a 200 méteres vegyesúszás döntőjébe, Telegdy Ádám viszont lemaradt a fináléról, a 12. helyen zárt 200 méter háton.- mondta boldogan Jakabos, aki emlékeztetett rá, hogy 2004 óta nem úszott döntőt 200 méter vegyesen Európa-bajnokságon.A második elődöntőben Hosszú teljesítményén egy kicsit érződött, hogy nem sokkal korábban szerepelt a 100 méter hát döntőjében, de az utolsó 50 méteren meggyőző gyorsúszással biztosította futamgyőzelmét, és 2:10.49 perccel, összesítésben a második idővel lett döntős."Negyediknek lenni mindig rossz, három századdal lemaradni a dobogóról pedig talán még rosszabb. Nagyon örültem volna a bronznak, de lehet, hogy ez most kellett: ha nem úgy készültem, akkor ez jár" - értékelte a nap végén a 100 méter hát döntőjét.A 29 éves klasszis hozzátette, már most kellő motivációt kapott az Európa-bajnokságtól.- mondta rendkívül elszántan."Jó látni, hogy nem úgy működnek a dolgok, hogy eljutsz egy bizonyos szintre, utána pedig már adják az érmeket. Azokért minden évben meg kell küzdeni" - tette hozzá.délelőtti 1:58.96-os idejéhez képest, 1:59.05-tel a 12. lett."Fogalmam sincs, mi történt, százötvenig nagyon jól ment, aztán az utolsó ötven méter kritikán aluli volt, egyszerűen nem értem, eléggé csalódott vagyok" - mondta futama után.