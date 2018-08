Úszó Eb: Verrasztó arany-, Késely ezüst-, Burián bronzérmes a zárónapon

Verrasztó Dávid 400 méter vegyesen arany-, Késely Ajna 400 méter gyorson ezüst-, Burián Katalin pedig 200 méter háton bronzérmet szerzett a Glasgow-ban rendezett úszó Európa-bajnokság csütörtöki zárónapján. A magyar csapat négy arany-, három ezüst- és két bronzéremmel zárt.



Verrasztó 4:10.65 perces idővel csapott célba, ezzel sorozatban harmadszor lett a kontinens legjobbja. A 29 éves Verrasztó a szám történetének legidősebb Európa-bajnoka.



Verrasztó a legjobb idővel került a fináléba, azonban már előre beharangozta a brit Max Litchfielddel várható különcsatájukat. A fináléban szinte végig fej-fej mellett haladtak, az utolsó fordulónál a magyar versenyző került előnybe.



"Pályafutásom talán legszorosabb versenye volt, örülök, hogy sikerült betartani a délelőtti ígéretemet, miszerint javulni fogok egy másodpercet. Persze ez messze nem a legjobbam, de a felkészülésem sem volt az. Tudtam, hogy erős az angol srác, de jól osztottam be az erőmet, nagyon boldog vagyok, hogy én lehetek a szám legidősebb győztese" - mondta Verrasztó, aki, miután kiszállt a vízből "lepacsizott" a magyar válogatott szakmai stábjával az első sorban, valamint a lelátón helyet foglaló szurkolókkal - főként persze honfitársaival - ünnepeltette magát.



A 16 éves Késely - aki korábban 800 méteren ezüst-, 1500 méteren pedig bronzérmet szerzett - 4:03.57 perces junior Európa-csúccsal csapott célba. A rajt után az élre állt, féltávnál vezetett, az utolsó ötven méteren pedig legnagyobb riválisával, Simona Quadarellával vívott óriási harcot, de a benyúlás az olasznak jött ki jobban, és 22 századdal hamarabb érintette a falat.



"Így néz ki egy örömúszás, és azt gondolom, a három számom közül ez volt a legjobb. Nagyon meg kellett harcolni ezért az időért, az olasz lány pedig kihozta ezt belőlem, nagyon boldog vagyok. A végén már egymást húztuk, tudtam, hogy vele fogok harcolni, ez volt az egész hétnek a fénypontja. Az álmom volt ez a három érem, de sikerült, és hihetetlenül boldog vagyok" - nyilatkozta Késely.



A 23 éves Burián 2:07.43 perces egyéni csúccsal csapott célba. A számot az olasz Margherita Panziera nyerte (2:06.18 perc), aki Egerszegi Krisztina 1991 óta fenálló Európa-bajnoki rekordját (2:06.62 perc) adta át a múltnak.



"Nagyon boldog vagyok, nem tudom, mit mondjak. Nagyon nehéz pár év van mögöttem, s köszönöm mindenkinek, aki támogatott ebben az időszakban" - mondta könnyes szemmel Burián.



Milák Kristóf a negyedik, Cseh László címvédőként a nyolcadik helyen végzett 100 méter pillangón. A 18 éves Milák - aki 200-on győzött, tavaly a vb-n ezüstérmes volt ezen a távon - 51.51 másodperces idővel csapott célba, míg 32 esztendős honfitársa, 51.84-gyel érintette a falat. A számot nagy meglepetésre az 1-es pályán úszó olasz Piero Codia nyerte a 8-ason haladó francia Mehdy Metella, valamint a brit James Guy előtt.



A 14-szeres Európa-bajnok, a kontinensviadalok történetének legeredményesebb versenyzőjének hatalmas sorozata fejeződött be ezzel, ugyanis Cseh a 2003-as montreali világbajnokság óta minden egyes nagymedencés világversenyen a dobogóra állhatott.



"A második ötven és a célba érkezésem sem sikerült. Annyit éreztem, hogy a megindulásom nem jött össze, így sikerült, innen kell ezt visszaraknom, de érzem még magamban az erőt" - mondta Cseh.



Milák elmondta, ez a verseny "most finoman szólva" sem sikerült neki, nem tudja, mi történt. Hozzátette, összességében azért elégedett az Európa-bajnoki szereplésével.



A 4x100 méteres vegyesváltók közül a férfi az ötödik, a női a nyolcadik helyen zárt.



Glasgow-ban a Tollcross Parkban Hosszú Katinka (200 méter vegyes), Milák Kristóf (200 méter pillangó), Kapás Boglárka (200 méter pillangó) és Verrasztó Dávid (400 méter vegyes) szerzett aranyérmet, második lett Kenderesi Tamás (200 méter pillangó), valamit kétszer Késely Ajna (800 és 400 méter gyors). Késely (1500 méter gyors), valamint Burián Katalin (200 méter hát) szerzett bronzérmet. A magyarok ezzel az éremtábla negyedik helyén végeztek és szinte hajszálra pontosan teljesítették Sós Csaba szövetségi kapitány elvárásait, a szakember ugyanis tíz érmet, köztük egynél több aranyat tűzött ki célul.