Vb-2018 - Nincs B-terv: a német labdarúgó-válogatott kapusedzője számít Neuerre

Andreas Köpke, a világbajnoki címvédő német labdarúgó-válogatott kapusedzője továbbra is azzal számol, hogy Manuel Neuer időben visszatér a pályára, és a csapat elsőszámú hálóőre lesz a nyári, oroszországi vb-n.





"Jelenleg úgy tervezek, hogy Manuel ott lesz a tornán - mondta a Bild című lapnak Köpke. - Gondolom, a vb előtt még a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is játszani fog. Nincs B tervünk Neuer kapcsán."



A korábbi válogatott szakember emlékeztetett a négy évvel ezelőtti, brazíliai vb-re, amely előtt Neuer vállsérüléssel bajlódott, s aztán a tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A jelenlegi sérülése ugyanakkor nem hasonlítható össze az akkorival, szeptemberben ugyanis - rövid időn belül harmadszor - lábközépcsont-törést diagnosztizáltak nála, s meg kellett operálni.



A Bayern München 31 éves kapusa most orvosai javaslatára Thaiföldön tölti rehabilitációját, s január végén a közösségi médiában azt tette közzé, hogy jó úton halad a felépülése.



A visszatérésének pontos időpontja ugyanakkor nem ismert.