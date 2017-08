Vb-selejtező online: Magyarország - Lettország 3-1

Magyarország - Lettország 3-1 (2-1)

Budapest, Groupama Aréna

Világbajnoki selejtező mérkőzés



Magyarország: Gulácsi - Bese, Kádár, Guzmics, Korhut - Nagy Á., Pátkai - Dzsudzsák, Varga R., Stieber - Szalai.



Lettország: Vanins - Freimanis, Kolesovs, Gorkss, Maksimenko - Solovjovs, Indrans, Vardanjans, Kazacoks - Ikaunieks - Sabala.



Gólszerző: Kádár (6') és Szalai (26'), Solovjovs (68', öngól) ill. Freimanis (40')

63. mperc Sabala esik el a tizenhatoson belül. Hogy miért, az jó kérdés, a bíró nem eszi meg a műesést. 46. perc Nincs csere egyik oldalon sem. 89. perc Indrans kap sárgát. 40. perc Korhut utolsó emberként röviden adja haza a labdát, a rátámadó Freimanis lecsap, és a hálóba lő. 2-1 87. perc Gutkovskis jön Sabala helyére, nálunk pedig Vargát váltja Lovrencsics. Majdnem kap is egy gólpasszt: Dzsudzsák szinte mérnöki pontosságú labdát varázsol a lábára, de végül nem tudja levenni a Fradi játékosa. 84. perc Most a lettek hibáznak, Dzsudzsák csap le a labdára, 11-ről lő, a kapus Vanins nagyot véd. 74. perc Elek érkezik Stieber helyére. 72. perc Kettős lett csere: Deniss Rakels Ikauniekset váltja, Aleksejs Visnjakovs pedig Kauakovs helyére érkezik. 71. perc Bese elesik, mert buktatják. A játékvezető valami mást látott, a magyar védőnek ad sárgát. 68. perc Dzsudzsák szabadrúgását Solovjovs csúsztatja a saját kapujába. 3-1 67. perc Solovjovs rántja le Dzsudzsákot. Ez is sárga. 66. perc Szalai megsérül, Böde jön a helyére. Mindjárt veszélyeztet is: kétszer is blokkoli kell a lövését a lett védőknek. 63. perc Sabala esik el a tizenhatoson belül. Hogy miért, az jó kérdés, a bíró nem eszi meg a műesést. 59. perc Sárgát kap Nagy is. 57. perc Szalai dulakodik Freimanisszal, mindketten kapnak egy-egy sárgát. 55. perc Kolesovs kap sárgát. 47. perc Sabala lövését védi bravúrral Gulácsi, a gólszerző Freimanis ismétlését a magyar kapus üti szögletre. A sarokrúgás után is lemaradunk egy felfutó védőről, Gorkss, de ő szerencsére kapu fölé fejel. 46. perc Nincs csere egyik oldalon sem. 45. perc Vége az első félidőnek. 40. perc Korhut utolsó emberként röviden adja haza a labdát, a rátámadó Freimanis lecsap, és a hálóba lő. 2-1 35. perc Korhut kerül helyzetbe, a kapus fogja a lövését. 34. perc Dzsudzsák kap remek indítást, mellé lő. 30. perc Szalai fejesét Varga lőné kapura, de csak a blokkot találja el. Büntetőt reklamálunk kezezés miatt, de a játékvezető szerint ezért nem jár tizenegyes. 26. perc Dzsudzsák szögletét Szalai fejeli a kapuba. 2-0 2. perc Varga elől mentenek az ötösön.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

A német szakember a Telkiben tartott szerdai sajtótájékoztatón kifejtette, rendkívül jó benyomása van a játékosok erőnlétét illetően, továbbá a csapat hangulata is teljesen más, mint a legutóbbi mérkőzéseken, ami nagyban köszönhető annak, hogy sokan visszatértek a nemzeti együttesbe sérülésük után."Tudjuk, mire számíthatunk. Az 5-3-2-es felállás és a defenzív játék az Európa-bajnok portugáloknak is nehézséget okozott, ahogy a lettek gyors kontrajátéka is" - mondta Storck. Hangsúlyozta: fontos a csütörtöki meccs, mert nagyon nagy elismerés, hogy az andorrai kudarc ellenére telt ház lesz, ami a múltbéli sikereknek szól.Hozzátette, úgy érzi, a játékosok alig várják, hogy pályára léphessenek és bizonyíthassanak.Gulácsi Péter arról beszélt, hogy ezúttal kevés idő állt rendelkezésükre, érdemben kedden edzettek együtt először, mert sokaknak regenerálódni kellett a hétvégi mérkőzések után."A kinti meccsen megérdemelten nyertünk. Ugyan volt helyzetük a letteknek is, de többnyire eladott labdából és kontrából voltak veszélyesek. Éppen ezért most többet fogjuk birtokolni a labdát, labdavesztés után pedig gyorsan meg kell akadályozni a kontrát" - mondta az RB Leipzig kapusa.A válogatottba két év után újra meghívott Varga Roland kijelentette, a három pont megszerzése a cél. A ferencvárosi játékos Storcknál először van a nemzeti együttesben, de jó megérzései vannak pályára lépését illetően.Csütörtökön 20.45-kor a Groupama Arénában kezdődik a magyar-lett mérkőzés, amelyen a hazai keretből Márkvárt Dávid nem lesz bevethető.A magyarok hat forduló után hét ponttal a világbajnoki selejtezőcsoportjuk harmadik helyén állnak. Reális esély már nincs a továbbjutásra, a százszázalékos teljesítménnyel vezető svájciakkal szemben ugyanis 11, míg az Európa-bajnok portugálokkal szemben nyolc pont a hátrány. A hatosból az első kijut a jövő évi, oroszországi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat.Gulácsi - Bese, Guzmics, Kádár, Korhut - Pátkai, Nagy Á. - Dzsudzsák, Varga R., Stieber Z. - Szalai