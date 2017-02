Vendéggyőzelem Leverkusenben, hazai fordítás Manchesterben

Leverkusenben élénk iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat veszélyesen futballozott. A kontratámadásokra építő vendégek szereztek vezetést a 17. percben, amikor Saúl Níguez a jobb oldalról, a tizenhatos sarkától befelé cselezett, majd a hosszú felső sarokba tekerte a labdát.



Nem sokkal később nőtt a madridiak előnye, Kevin Gameiro csapott le egy hiba után a labdára, majd a védők szorításában sokáig vezette, megfordult vele és a középen üresen érkező Antoine Griezmannhoz passzolt, aki nem hibázott. Közben a Leverkusen folyamatosan támadott, helyzeteket dolgozott ki és még a vendégvédők is veszélyeztették saját kapujukat, de hazai gól így sem esett a szünetig.



A pihenő után Karim Bellarabi gyorsan szépített, az Atlético Madrid azonban Gameiro büntetőjével megint meglépett. Így hiába jött közelebb Sefan Savic öngóljával a Leverkusen és támadott - helyzeteket kialakítva - az utolsó pillanatig, az Atlético nagyon kedvező helyzetből várhatja a visszavágót, már csak azért is, mert egy ellentámadás végén a csereként beállt Fernando Torres a negyedik madridi gólt is megszerezte fejesből.



A Leverkusen az előző tíz nemzetközi mérkőzésén veretlen maradt otthon.



A manchesteri találkozó 26. percében Leroy Sané remek egyéni akciója után Raheem Sterling szerzett vezetést a hazaiaknak, de Fabinho beadásából Radamel Falcao hat perccel később egyenlített. A szünetben már a Monaco vezetett, ugyanis a 40. percben egy szabadrúgás után nagyot hibázott a City védelme, amit Kylian Mbappe kihasznált.



A második felvonás elején Falcao rendkívül gyengén elvégzett büntetőjét Wilfredo Caballero kivédte. Az 59. percben a hazaiak a saját tizenhatosuk előterében labdát szereztek, majd Sterling villámgyors ellenakciója végén - Danijel Subasic kapus hibájának is köszönhetően - Sergio Agüero volt eredményes.



Csupán három perc telt el, amikor Falcao higgadtan és pontosan átemelte a labdát Caballero fölött, ezzel a Monaco ismét előnybe került. A folytatásban szűk negyedóra alatt háromszor volt eredményes a házigazda, ugyanis a 71. percben Agüero, hat perccel később Stones talált a hálóba szöglet után, a 83. percben pedig egy kombinatív támadás végén Sané szerzett gólt.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Bayer Leverkusen (német)-Atlético Madrid (spanyol) 2-4 (0-2)

gólszerzők: Bellarabi (48.), Savic (68., öngól), illetve Saúl (17.), Griezmann (25.), Gameiro (59., 11-esből), Torres (85.)



Manchester City (angol)-AS Monaco (francia) 5-3 (1-2)

gólszerzők: Sterling (26.), Agüero (58., 71.), Stones (77.), Sané (82.), illetve Falcao (32., 61.), Mbappé (40.)



A visszavágókat március 15-én rendezik.