Vereséggel kezdtek a magyar kosarasok a vb-selejtezőn

A magyarok további programja a C csoportban



vasárnap:

Magyarország-Koszovó, Debrecen 19.00

2018. február 23.:

Litvánia-Magyarország

2018. február 26.:

Magyarország-Lengyelország

2018. június 28.:

Koszovó-Magyarország

2018. július 1.:

Magyarország-Litvánia

Eredmény, C csoport, 1. forduló:Perl 18, Vojvoda 15, Allen 11, Eilingsfeld 6, Váradi 6, Benke 2, Karahodzsics 2A szeptemberi Eb-n nyolcaddöntős magyar válogatottból Hanga Ádám barcelonai kötelezettségei, míg a honosított Govens Darrin későn elkészült papírjai miatt hiányzott, a tapasztalt Wittmann Krisztián, Ferencz Csaba és Tóth Norbert pedig a generációváltás miatt nem lépett pályára Bydgoszcz-ban.A házigazdák - akik az Eb-n négy vereséggel és egy győzelemmel a 18. helyen zártak - hat ponttal elhúztak, ám a nyitónegyed végén már a magyarok vezettek. A folytatásban 13 vendégpontra mindössze négy érkezett a túloldalon, 18-29 állt az eredményjelzőn, a spanyol Tenerifénél légióskodó Allen Rosco pedig már nyolc pontnál tartott. A nagyszünetben 22-29 volt az állás.Térfélcsere után két percig nem talált a gyűrűbe Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese, így jókor jött Allen triplája (24-32), aki lepattanózásban is élen járt. A keményebb védekezésre váltó lengyelek azonban elkapták a fonalat, 17-11-re hozták a harmadik játékrészt, így az utolsó negyed 39-40-ről indult. Ebben a nagy hajrát indító hazaiak átvették a vezetést, majd 47-47 után két triplát dobtak, ezekre Perl Zoltán válaszolt, aki 16 pontjával a magyarok legjobbjává lépett elő. Két és fél perccel a vége előtt, nyolcpontos hátrányban (63-55) Ivkovics időt kért, de a hajrában már nem sikerült közelebb kerülni az ellenfélhez.A magyarok vasárnap Debrecenben Koszovót fogadják a második fordulóban. A C csoportban szerepel még Litvánia válogatottja, a kvartettből az első három helyezett jut a következő csoportkörbe. Ott a horvát, olasz, holland, román négyes első három helyezettjével kerülnek össze, a hatos csoportból a legjobb három válogatott jut ki a 2019-es kínai világbajnokságra.Ivkovics vezetésével a válogatott a nyolcaddöntőig jutott a szeptemberi Eb-n. A csapat a cseheket és a románokat múlta felül a csoportkörben - ezzel 48 év után nyert mérkőzést kontinenstornán -, míg a horvátoktól, a montenegróiaktól és a címvédő spanyoloktól kikapott Kolozsváron. A 16 között a későbbi ezüstérmes szerbekkel szemben maradt alul Isztambulban.Később: Koszovó-Litvánia 19.00