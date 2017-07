Videóbíróval újít augusztustól az amerikai labdarúgó-bajnokság

Forrás: borsonline.hu

A szezon első felében már tesztelték az eszközt, amely a gólok, a büntetők és a kiállítások megítélésénél, illetve a játékosok pontos azonosításában segíti a játékvezető munkáját.Az MLS pénteki közleménye szerint a bírók készen állnak a rendszer használatára, mert többször is speciális edzőtáborban gyakorolhattak, és felkészülési meccseken is kipróbálhatták a videóbírót.

A visszajátszásokat minden televízió-csatorna bemutathatja, amely közvetíti az adott mérkőzést.A technológiát az oroszországi Konföderációs Kupán is használták, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino pedig reményét fejezte ki, hogy a jövő évi világbajnokságon is alkalmazhatják. Az ausztrál élvonalban már bevezették, és erre még a következő idény kezdetén sor kerülhet a Bundesligában is.