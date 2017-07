Vizes vb - 14. nap: Gyurta Dániel pontosan megismételte a riói olimpiai eredményét

11:28

A 2012-es olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 17. lett, így nem jutott elődöntőbe 200 méter mellen csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Gyurta nem kezdte jól a hazai világbajnokságot, hiszen 100 méter mellen az előfutamok után a 26. helyen zárt, majd a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó tagjaként elkapkodta a beugrást - 11 századdal -, ami miatt kizárták a magyar stafétát.

Ezzel együtt hatalmas ovációval üdvözölte a közönség a háromszoros világbajnokot, korábbi világcsúcstartót, aki évekig verhetetlennek számított az egyik legkeményebb számban.

Gyurta a harmadik előfutamban kapott helyet, a 2-es pályáról indulva hosszú tempókkal úszott, a táv felénél hatodiknak fordult. Ugyan megpróbált hajrázni, de 2:11.28 perces idővel csak a hatodik lett, ez pedig mindössze a 17. helyhez volt elég.

Gyurta a tavalyi riói olimpián is pontosan ilyen időt úszott, s akkor is a 17. helyen végzett.

Továbbra is az a célja Gyurta Dánielnek, a 200 méteres mellúszás 2012-es olimpiai bajnokának, hogy visszatérjen a világ élvonalába.

"Nem vagyok csalódott, hiszen én mindent megtettem ebben az évben, ahogy tavaly is, valamiért ennek most így kell lennie" - kezdte értékelését a szám háromszoros világbajnoka, aki a játékok után edzőt váltott és azóta Nagy József irányításával készül fel. "Nem akarok változtatni azon a munkán, amelyet elkezdtünk, nagyon nehéz tizenhét év után változtatni a mozgásomon, a technikámon, ez egy hosszabb folyamat." - tette hozzá.

A 28 éves Gyurta Dániel azt mondta, a 2004-es athéni olimpia ezüstérmét követően sokkal rosszabb helyzetben volt, most is az a célja, hogy kikerüljön ebből a gödörből.

"Szeretném magamnak is bizonyítani, hogy ha egyszer már visszatértem, akkor most is vissza tudok. Erre a legjobb példa Hosszú Katinka, a londoni olimpia után ő is vissza tudott jönni, én is vissza fogok" - nyilatkozott Gyurta.

Megjegyezte, természetesen nem könnyű hétről hétre hajnalban kelni, és újra és újra edzeni az uszodában, de a versenyzés motiválja, hogy felvegye a versenyt - jelen esetben - a japánokkal és az amerikaiakkal.

Gyurta kiemelte, bízik benne, hogy a szövetségi kapitány, Sós Csaba korábbi három világbajnoki bakija - korai rajtok - ellenére lehetőséget ad majd neki a vegyesváltóban, ahol szeretne bizonyítani.