Vizes vb - 14. nap: Hosszú Katinka bronzérmes, a férfi pólósaink döntőbe jutottak

"A váltó mindig is olyan energiákat mozgatott meg, amelyről azt sem tudjuk, hogy van. Ráadásul ilyen fantasztikus környezetben vagyunk, három társam pedig ott áll mögöttem. Szerettünk volna dobogóra állni, reális cél volt, hátha Tokióra odaérünk. Remélem, benne leszek még akkor is a váltóban" - mondta.

Elsőként a 15 éves Késely Ajna állt rajtkőre, volt ugyan ötödik is, de csak a hetediknek ért be. Ezt követően Jakabos Zsuzsanna ugrott a medencébe, de nem tudott faragni a hátrányon. Verrasztó Evelyn sem tudta feljebb hozni a csapatot, így Hosszú Katinka nagy feladat elé nézett. Száz méter után már a hatodik volt, de talán kissé el is fáradt ennek a hátránynak a ledolgozásában, így az utolsó 50-en már nem tudott előrébb jönni.

"Elégedett vagyok, amikor láttam az időeredményt, nem gondoltam volna, hogy kilencedik leszek. Pont ezt az időt lőttem be magamnak előzetesen, nem lehetek csalódott. Arra nincsenek szavak, milyen itt a hangulat, elképesztően jó érzés, legszívesebben minden nap átélném" - mondta Telegdy Ádám, aki hozzátette, ha évente javul folyamatosan, akkor akár 2020-ban az Európa-bajnokságon hazai környezetben akár dobogóra is állhat.

"Az országos csúcs ellenére picit elégedetlen vagyok, reggel erősebben kezdtem, talán most is azt kellett volna. Szeretném ezt az időt megjavítani, ha esetleg sikerülne 1:55 alá bemenni, akkor az sem érdekel, hányadik vagyok" - nyilatkozta Bernek.

A 2012-es olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 17. lett, így nem jutott elődöntőbe 200 méter mellen csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Gyurta nem kezdte jól a hazai világbajnokságot, hiszen 100 méter mellen az előfutamok után a 26. helyen zárt, majd a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó tagjaként elkapkodta a beugrást - 11 századdal -, ami miatt kizárták a magyar stafétát.

Ezzel együtt hatalmas ovációval üdvözölte a közönség a háromszoros világbajnokot, korábbi világcsúcstartót, aki évekig verhetetlennek számított az egyik legkeményebb számban.

Gyurta a harmadik előfutamban kapott helyet, a 2-es pályáról indulva hosszú tempókkal úszott, a táv felénél hatodiknak fordult. Ugyan megpróbált hajrázni, de 2:11.28 perces idővel csak a hatodik lett, ez pedig mindössze a 17. helyhez volt elég.

Gyurta a tavalyi riói olimpián is pontosan ilyen időt úszott, s akkor is a 17. helyen végzett.

Továbbra is az a célja Gyurta Dánielnek, a 200 méteres mellúszás 2012-es olimpiai bajnokának, hogy visszatérjen a világ élvonalába.

"Nem vagyok csalódott, hiszen én mindent megtettem ebben az évben, ahogy tavaly is, valamiért ennek most így kell lennie" - kezdte értékelését a szám háromszoros világbajnoka, aki a játékok után edzőt váltott és azóta Nagy József irányításával készül fel. "Nem akarok változtatni azon a munkán, amelyet elkezdtünk, nagyon nehéz tizenhét év után változtatni a mozgásomon, a technikámon, ez egy hosszabb folyamat." - tette hozzá.

A 28 éves Gyurta Dániel azt mondta, a 2004-es athéni olimpia ezüstérmét követően sokkal rosszabb helyzetben volt, most is az a célja, hogy kikerüljön ebből a gödörből.

"Szeretném magamnak is bizonyítani, hogy ha egyszer már visszatértem, akkor most is vissza tudok. Erre a legjobb példa Hosszú Katinka, a londoni olimpia után ő is vissza tudott jönni, én is vissza fogok" - nyilatkozott Gyurta.

Megjegyezte, természetesen nem könnyű hétről hétre hajnalban kelni, és újra és újra edzeni az uszodában, de a versenyzés motiválja, hogy felvegye a versenyt - jelen esetben - a japánokkal és az amerikaiakkal.

Gyurta kiemelte, bízik benne, hogy a szövetségi kapitány, Sós Csaba korábbi három világbajnoki bakija - korai rajtok - ellenére lehetőséget ad majd neki a vegyesváltóban, ahol szeretne bizonyítani.