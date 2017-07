Vizes vb - 15. nap: Bernek országos csúccsal hatodik, ötödik a magyar női vízilabda-válogatott

El sem hiszem, hogy ezzel az idővel éppen be tudtam kerülni. Az utolsó pillanatig úgy gondoltam, hogy ki fogok csúszni a tizenhatból. A közönség buzdítása volt az az aprócska plusz, ami besegített a középdöntőbe, délután pedig ennél jobb időt is fogok tudni úszni

Mindkét magyar az utolsó, azaz a negyedik előfutamban kapott helyet. Hosszú, a szám olimpiai ezüstérmese az első méterek után az élre állt és egy pillanatig sem volt kérdéses győzelme, a végén még ki is engedhetett, s 2:07.30-as idővel csapott célba. Burián nagyot harcolt a középmezőnyben, 2:09.86-os idejével az ötödik helyen ért be.

"Ebben a délelőttiben most minden benne volt, mindent beleadtam. Titkon vágytam rá, hogy bejutok a fináléba, de így is mosolyogva térhetek haza, nagyon örülök a három döntőnek" - nyilatkozta Késely, aki hozzátette, várhatóan egy napot pihenhet az ifjúsági világbajnokság előtt.

14:55

A női vízilabda-válogatott ötödik lett

A magyar női vízilabda-válogatott az ötödik helyen végzett a budapesti vizes világbajnokságon, miután a pénteki helyosztón 10-8-ra legyőzte az olasz együttest.

Eredmény, az 5. helyért:

Magyarország-Olaszország 10-8 (3-2, 3-2, 2-2, 2-2)

góldobók: Keszthelyi 3, Szilágyi 2, Bujka, Antal, Gurisatti, Csabai, Czigány 1-1, illetve Garibotti, Bianconi 4-4



A délutáni helyosztónak egyforma eséllyel indulhatott neki mindkét gárda, mivel az utóbbi években rendre kiélezett csatát vívtak egymással a felek, hol az egyik, hol a másik csapat győzött. Ráadásul küzdelmeik többnyire világversenyes érmekért zajlottak, ezért a pénteki mérkőzésükön az is kérdés volt: melyik válogatott tette túl magát a csalódáson, hogy most nem dobogóért, hanem csak az ötödik helyért szállnak vízbe egymás ellen.



A magyarok tavaly Európa-bajnokok lettek, a riói olimpián pedig negyedikek, az olaszoknak 2016-ban Eb-bronz és olimpiai ezüst jutott, a budapesti előtti utolsó vb-n, 2015-ben Kazanyban pedig utóbbiak harmadikként, előbbiek viszont csupán kilencedikként végeztek. Ugyanakkor az egymással csúcseseményen vívott pólós ütközetek közül az eddigi utolsónak az emléke a mostani vb-házigazda számára maradt meg kellemesnek: a múlt évi, belgrádi kontinensviadal elődöntőjében 10-5-ös magyar diadal született.



Péntek a margitszigeti Hajós uszoda nagymedencéjében a magyarok kezdtek jobban: Csabai Dóra tökéletes passzából a balkezes center, Bujka Barbara továbbította a labdát a kapuba. Ám nem késett sokat az olasz egyenlítés sem (1-1). A vb-újonc Szilágyi Dorottya lövésére nem volt ellenszere az itáliaiak kapusának, s hasonlóképpen hatékony kísérlettel célzott Antal Dóra is. Viszont a vb-n már 18-adszor eredményes Roberta Bianconi is hibátlanul lőtt.



A második negyed Keszthelyi Rita megúszásával kezdődött, a csapatkapitány magabiztosan csúsztatott a bal alsó sarokba (4-2). Emberelőnyből szépítettek az olaszok, de Keszthelyi bombája is célba ért (5-3). A duplázó Arianna Garibotti hozta megint közelebb a riválist, de kevéssel később már a másik vb-újoncot, Gurisatti Grétát ünnepelhette hatásos alakításáért a hatezres szurkolósereg (6-4).



A harmadik játékrészt Szilágyi háríthatatlan lövése vezette be, s maradt is a háromgólos előny, miután Gangl Edina roppant magabiztosan védett. A triplánál tartó Bianconi büntetőjét azonban ő sem tudta hárítani (7-5). Ekkor 8-4 volt a kiállítások aránya "oda", vagyis a rivális kétszer annyi alkalommal játszhatott emberelőnyben. Fórból született meg az olaszok hatodik találata is másik triplázójuk, Garibotti révén. Ám harmadszor volt eredményes Keszthelyi is, aki a ritka magyar előnyök egyikét váltotta gólra (8-6).



A befejező negyedben nőtt a különbség: Csabai Dóra fór végén szépen helyezte a labdát a bal felső sarokba (9-6). Garibotti negyedszer is betalált, de még mutatósabb pattintott lövéssel alakította 10-7-re az állást Czigány Dóra. Bianconi ötméteresből zárkóztatta csapatát, még följebb azonban nem vezetett az olaszok útja, akik a továbbra sem ritkuló emberfölényes helyzeteikkel se tudtak már mit kezdeni. Nyert 10-8-ra a nagyon jól, s nagy szívvel játszó magyar válogatott, melyben utoljára szerepelt a világbajnok Takács Orsolya.

Nyilatkozatok

"Picivel jobb a szám íze, mint pár nappal ezelőtt, ugyanakkor a Kanada elleni negyeddöntőt nehéz elfelejteni. Ez a két meccs megmutatta, hogy milyen tartalék, lehetőség és tartás van a lányokban" - értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány. Hozzátette, a történteket ezzel együtt sem a parton, sem a medencében nem volt könnyű feldolgozni.

"Az elmúlt napokban úgy éreztem magam, mintha egy nagylyukú húsdarálóban daráltak volna le. De büszke vagyok a lányokra, hogy végül is megcsinálták."



Mint mondta, összességében azért számára csalódás az ötödik hely.



"Bebizonyítottuk, hogy ezzel a játékkal mindenkit meg tudunk verni. Talán az amerikaiakat nem, de így még őket is meg tudtuk volna szorítani. Ugyanakkor ez a csapat ezek szerint még nem érett meg arra, hogy világeseményen hat-hét meccsen veretlen tudjon maradni. De az az igazság, hogy az amerikaiakat leszámítva egyik együttes sem képes rá" - vélekedett.



"Végig a mi kezünkben volt az irányítás, végrehajtottuk a megbeszélt taktikai elemeket" - összegzett Antal Dóra az MTI kérdésére. Hozzátette, centerben nem nagyon kaptak kiállítást, és voltak "érdekes ítéletek", de ezek ellenére is felül tudtak kerekedni ellenfelükön. A tornát értékelve azt mondta, a teljesítményük "egy vesztett mérkőzéssel, amit mi vesztettünk el, az ötödik helyre volt elég".



A csapatkapitány Keszthelyi Rita leszögezte, az egyetlen botlás után a maximumot kihozták a vb-ből. Úgy vélte, a kanadaiak elleni negyeddöntőben neki kellett volna többet tennie azért, hogy jobban játsszon, nem pedig a többiekre figyelni. Kitért rá, kritikus helyzetekben nem a felelősség elhárítása miatt adta tovább a labdát, hanem mert egy-egy társát szerette volna helyzetbe hozni.



"Nekem ebben kell fejlődnöm" - szögezte le.



Gangl Edina úgy fogalmazott, "kisdöntőnek" fogta fel a pénteki találkozót, s örül, hogy sikerrel hagyták el a medencét.



"Egy nagyon erős olasz együttest sikerült legyőzni, és előzőleg egy nagyon jó görög csapatot. Ezek a válogatottak akár az esti mérkőzéseket is játszhatták volna, kicsin múlt mindegyiknek, hogy fent vagy lent játszanak."