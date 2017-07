Vizes vb - 6. nap: Kásás Tamás győzelmet vár az olaszok ellen - fotók

19:36

Kásás Tamás győzelmet vár az olaszok ellen



Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint az olaszok nagyon fegyelmezett vízilabdát játszanak, ezért a házigazda magyar csapatnak nehezebb dolga lesz a vizes világbajnokság esti csoportmérkőzésén, mint két nappal ezelőtt Ausztrália ellen.



A hétfőn 13-3-ra megnyert találkozóról azt mondta az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában: "nagyon meggyőzőek voltak a fiúk", jól játszottak. Az ausztráloktól kicsit többet várt, de egy ellenfél mindig úgy játszik, ahogy hagyják neki. Ezért mindenképpen dicséret illeti a magyarokat.



Kásás úgy fogalmazott, Manhercz Krisztián nagyon tehetséges fiatal, aki extrákat tud hozni, ha keményen dolgozik és minden nap fejlődni akar, akkor nagyon nagy játékos válhat belőle.



Beszélt arról is, hogy a margitszigeti hangulat miatt irigyli a magyar csapat tagjait, mert ilyen közönség előtt játszani felemelő érzés, nagy pluszt adhat, és nem is tudja, "ki lehet-e kapni, vagy ki szabad-e kapni" ilyen környezetben. Jelezte azt is, a torna végére kell majd a legjobb formába kerülni, de ha az ember kimegy a Hajós Alfréd uszodába, és meglátja a hét-nyolcezer nézőt, akkor "nem tud spórolni", meg akarja mutatni, hogy mire képes.



Az olimpiai bronzérmes olaszok elleni csoportmeccs 20.10-kor kezdődik a Margitszigeten.