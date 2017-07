Vizes vb - 8. nap: 13-7-re megverte Magyarország Franciaországot

21:21

A csoportmérkőzések utolsó körében a magyar férfi vízilabda-válogatott 13-7-re a várakozásnak megfelelően simán legyőzte pénteken a francia együttest a magyarországi vizes világbajnokságon, a Margitszigeten.

Arról viszont csak az ezt követő olasz-ausztrál összecsapás dönt, hogy sikere nyomán a négyes első vagy második helyén végez Märcz Tamás együttese.

A csoportgyőzelem automatikusan negyeddöntős részvételt ér, s keddig pihenőt jelent, míg ha második a gárda, még vasárnap is vízbe kell szállnia, méghozzá az A jelű kvartett harmadikjával, Kazahsztán válogatottjával.

Eredmény, B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Franciaország 13-7 (6-1, 2-3, 3-1, 2-2)



góldobók: Vámos 4, Varga 3, Zalánki 2, Erdélyi, Manhercz, Hosnyánszky, Gór-Nagy 1-1, illetve Marzouki 4, Camarasa 2, Izdinsky 1

Az erőviszonyok alapján nem lehetett kérdéses a találkozó végkimenetele, részcélként azonban azt a feladatot kitűzhette maga elé a hazai gárda, hogy az olaszoknál - akik kilenc góllal nyertek - többel verjék meg a francia csapatot.

A pénteki rivális legfeljebb a tisztes helytállásban reménykedhetett, abban már nem, hogy elkerül a csoport utolsó helyéről, mivel korábban az ausztrálokkal szemben is alulmaradt, még ha csak egyetlen góllal is.

Az ausztrál együttest hétfőn 13-3-ra legyőző, a nagy vetélytárs olaszokkal szerdán 9-9-re végző magyar válogatott már az első negyedben gondoskodott róla, hogy a folytatás izgalommentes legyen.

Először Vámos Márton balkezes bombája ért célt, majd Erdélyi Balázs és a csapatkapitány Varga Dénes gyarapította a hazai találatok számát.

Vámos duplázott, és Zalánki balkeze is tévedhetetlenül pontos volt, négy és fél perc elteltével kapust is cseréltek a franciák, hátha ez segít. Nem segített, Zalánki "ismétlésével" rövidesen már 6-0 állt az eredményjelzőn, amikor emberelőnyből az ellenfél is betalált.

A második negyedben kissé pontatlanná vált a Märcz-legénység játéka. Előbb egy hazaira - Manhercz Krisztián lőtte - két francia gól következett (7-3), s bár a válasz sem maradt el a triplázó Vámos jóvoltából, a játékrészt a franciák nyerték.

A nagyszünet után az olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert távolról védhetetlen lövést eresztett meg. A kapuban Nagy Viktort váltó Decker Attila jól mutatkozott be, Varga pedig megúszást követően küldte a megfelelő helyre a labdát, ahogyan Gór-Nagy Miklós is (11-4).

A negyed hajrájában a franciák is betaláltak. A befejező nyolc percet a rivális kezdte jobban, Mehdi Marzouki már harmadszor volt eredményes, a negyedik gólját szerző Vámos azonban 12-6-ra alakította az állást.

Varga bravúros ejtéssel növelte a különbséget (13-6), amely a végére hatgólnyira apadt, mivel Marzouki az utolsó pillanatban jókor volt jó helyen.