Vizes vb - Rekordrészvétel a magyarországi világbajnokságon

Rekordnak számít, hogy több mint 200 ország versenyzői vesznek részt a pénteken kezdődő magyarországi 17. FINA vizes világbajnokságon - jelentette be Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője a péntek délelőtti sajtótájékoztatón.



Hozzátette: a július 30-ig tartó elit vb-re 2400 versenyző és 1600 akkreditált kísérő érkezik, míg az augusztus 7. és 20. között sorra kerülő masters vb-re 12 ezer nevezés futott be.



A szóvivő kiemelte, hogy a vb-nek két, ingyenesen megtekinthető megnyitója lesz, az egyik pénteken 21 órától Budapesten, a Hotel Intercontinental előtti pesti Duna parton, a másik szombaton délelőtt Balatonfüreden. Borsa Miklós tájékoztatása szerint péntek este a fővárosi megnyitó idején a környéken teljes légtér- és hajózárat rendelnek el, így a drónozás is tilos lesz. A rendezvény miatt a belvárosban pénteken 18 órától szombaton hajnali 4-ig jelentős forgalmi korlátozásokra lehet számítani, ezért az érdeklődőket arra kérte, hogy tömegközlekedési eszközökkel, vagy kerékpárral érkezzenek, legalább egy órával a kezdés előtt. Megnyitó péntek este A Lánchíd pesti hídfőjénél kerül sor péntek este a budapesti vizes világbajnokság nyitóünnepségére.



A július 30-ig tartó eseménysorozat megnyitójának közönségterülete - melyet hangosítással és kivetítővel is ellátnak a rendezők - a Széchenyi tér, a pesti felső rakpart (pesti korzó), az Erzsébet híd, a Várkert rakpart és a Clark Ádám tér lesz. A budai Vár fényfestése, a szökőkút-világítás és a tűzijáték is látható lesz ezekről a helyszínekről.



Az ünnepség pénteken 21 órakor kezdődik a Duna vizén kiépített alkalmi színpadon, amelyet négy darab 1600 tonnás uszályból alakítottak ki. A mintegy félezer táncost megmozgató és csaknem kétórás programban szerepel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes és az ExperiDance Production mellett több amatőr néptáncegyüttes, artisták, akrobaták, modern- és balett művészek, s ritmikusgimnasztika-csapat.



A világbajnokság megnyitóján félezren táncolnak majd egyszerre: a produkció végigvezeti a nézőt az ország történelmén, amelyben mindig kiemelt szerep jutott a víznek, elsősorban a Dunának.



A sztárvendég CeeLo Green háromszoros Grammy-díjas amerikai énekes lesz.