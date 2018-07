Vízilabda Eb - Elődöntős a címvédő magyar női válogatott

Eredmény:

nők, negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 10-9 (1-3, 4-1, 1-4, 4-1)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Mercier (francia), Sztavridisz (görög)



gólszerzők: Keszthelyi 3, Parkes, Leimeter, Szilágyi 2-2, Gyöngyössy 1, illetve Garibotti 4, Avegno, Bianconi, Tabani, Emmolo, Queirolo 1-1



Magyarország:

Gangl - Szilágyi, Horváth B., Szücs G., Illés, Keszthelyi, Leimeter - cserék: Gurisatti, Parkes, Garda, Csabai, Gyöngyössy

Zavart, hogy olyan helyzetekből kaptunk kiállításokat, amelyekre előre felkészültem, de azt gondolom a 7-1-s kontra és a 13-7-s fór arány az olaszok javára már durva, még most is nehezen emésztem meg"

Sokkal jobban szoktam az olaszok ellen védeni, de örülök neki, hogy az utolsó védésem döntötte el végül a meccset. Ez tényleg csapatmunka volt, amikor Keszi valahogy belőtte azt a gólt a végén, éreztem, hogy nem kaphatunk ki. Már csak az ötöst kellett kivédenem, tudtam, hogy a csapatomnak adós vagyok ezzel"

Megláttam a helyet, láttam, hogy Dodónál (Csabai Dóra) van a labda, reméltem, hogy adja majd. Az utánpótlást is beleszámítva lassan tíz éve játszunk egymás mellett, igazából tudtam is, hogy passzol majd. Igaz, húzásra vártam, de mint elmondta, nem tudta eldönteni, hogy vízre vagy kézre tegye, végül így lett a legjobb, hiszen gól lett"

Az utolsó negyedben, amikor az olaszok kettővel vezettek, beugrott, milyen érzés volt tavaly hazai közönség előtt nem bejutni a legjobb négy közé. Nem akartam még egyszer ugyanezt átélni, és minden maradék energiánkat összeszedtük és mindent megtettünk".

Iszonyatosan verekedős mérkőzés volt, s ugyan nem mindig értek egyet a bírók ítéleteivel, de ennek inkább az ellenszerét kell megtalálni. Az olasz és a spanyol csapat szerintem aljas vízilabdát játszik, a hollandok viszont sokkal tisztábban pólóznak"

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott bejutott a legjobb négy közé a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese a hétfői negyeddöntőben 10-9-re győzte le az olasz csapatot.A rendkívül izgalmas találkozón Keszthelyi Rita lőtte a győztes gólt, a magyar csapatkapitány 29 másodperccel a vége előtt talált a kapuba, ezt követően még Gangl Edina ötméterest védett.A magyarok a szerdai elődöntőben a Hollandia-Németország párharc győztesével találkoznak.Az Európa-bajnokságok történetének két legeredményesebb csapata találkozott egymással a barcelonai negyeddöntőben: az olasz női válogatott 5 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel vezeti a rangsort, míg a magyar 3 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzéremmel a legtöbb medált gyűjtötte.A két együttes idei egymás elleni mérlege teljesen kiegyenlített volt: Voloszban az Európa Kupa selejtezőjében 11-9-re nyertek a magyarok, majd a sorozat hatos döntőjében Pontevedrában 7-6-ra a rivális diadalmaskodott, ezt követte július 6-án Rotterdamban egy 9-9-s döntetlen.A magyarok kihagyták, az olaszok viszont belőtték az első előnyüket. A második magyar fór sem hozta meg a várva várt első gólt, ráadásul rendkívül rossz lövésekkel próbálták bevenni a játékosok az olasz kaput. A rivális így növelte előnyét, Gangl mintha picit mellé nyúlt volna. Két perccel a negyed vége előtt megtört a jég: fórban egy blokkolt lövés és egy kapufa után Parkes közvetlen közelről lőtte be a kipattanót. A negyed végén újra előnyben játszhattak az olaszok, Bianconi lövése pedig Gangl tenyeréről vágódott a hálóba (1-3).A második ráúszásra emberelőnyben készülhetett a magyar csapat, így rendkívül fontos volt, hogy Szilágyi elhozza a labdát: ezt meg is tette, Keszthelyi pedig nagy erővel pattintott a hálóba. Támadásban két óriási magyar hiba következett, így Garibotti második találata szinte törvényszerű volt. Ezután a kapusból lett center, Gyöngyössy harcolt ki ötméterest, amelyet Keszthelyi értékesített. A magyar csapatkapitány lefordulásból egyenlíthetett volna, de ejtését védte Gorlero. Bő két perccel a nagyszünet előtt egyenlített a magyar csapat: Parkes újra egy kipattanóra eszmélt villámgyorsan. A magyarok védekezése összeállt, a sokadik kontra után is állták a sarat, elől pedig működött a centerjáték, Gyöngyössy akcióból csavart a hálóba (5-4).A fordulást követően növelte előnyét a magyar válogatott: Leimter kissé kiszorított helyzetből is kilőtte a jobb alsó sarkot, az olaszok azonban egy szépen végigjátszott fórból szépítettek. Illés második kiállítását kivédekezte a csapat, Emmolo hajszálpontos lövésével szemben azonban már tehetetlen volt. Az olaszokat ebben az időszakban érezhetően "megnyomták" a bírók, azonban a körülményekhez képest ezt jól átvészelte a magyar együttes, de így is egygólos hátrányba került. Egy perccel a szünet előtt újra Gyöngyössy harcolt ki ötöst - azt követően, hogy a bírók szinte végig ellene fújtak -, Keszthelyi lövését viszont fogta az olasz kapus. Az olaszok fórból Garibotti révén azonnal büntettek (6-8).A zárófelvonás első percei Leimeterről szóltak, előbb két lövését védte az olasz kapus, fórból azonban nem hibázott. A kétgólos különbség gyorsan visszaállt, a csapatkapitány Queirolo messziről talált be, de a túloldalon ugyanígy tett Szilágyi is. Percekig nem változott az eredmény és helyzet sem nagyon volt, majd Gyöngyössy harcolt ki egy kiállítást, Bíró Attila pedig időt kért: a figurába ugyan hiba csúszott, de Szilágyi egy óriási góllal mentette a helyzetet, megoldása pedig egyenlítést jelentett. Az olaszok is megkapták a maguk előnyét, a reklamáló Bíró Attilát pedig kiállította a játékvezető. A fór kimaradt, de az olaszoknál maradt a labda, az ejtés pedig a kapufán landolt. Ötven másodperccel a vége előtt indult a magyar támadás, Keszthelyi keresztbe úszott és csodálatos mozdulattal betalált. Az olaszok azonban hatalmas lehetőséghez jutottak: 18 másodperccel a vége előtt büntetőt lőhettek, amelyet a mérkőzésen összességében kicsit bizonytalan Gangl megfogott, így a bravúrja magyar továbbjutást ért!A szakember ugyanakkor nem ülhet majd le a kispadra a szerdai elődöntőben, mivel a mérkőzés hajrájában piros lapot kapott.- nyilatkozta a 10-9-re megnyert összecsapást követően Bíró Attila. "Egy ilyen összecsapást megnyerni hatalmas lökést adhat, rég győztünk ilyen tétmérkőzésen, ez pedig a csapat jövője, épülése szempontjából nagyon fontos, akár már szerdára tekintve is".Bíró Attila elmondta, az utolsó percben már az ötmétereseken gondolkodott, azonban Gangl Edina kivédte az olaszok utolsó támadásakor megítélt büntetőt, ezzel megőrizte a minimális előnyt és lezárta az összecsapást."Voltak olyan egyéni teljesítmények, amelyek mindig továbblökték a csapat szekerét és itt nemcsak gólokra gondolok, hanem egy-egy védekezésre is, ilyen momentumokból táplálkoztunk" - mondta Bíró, aki leszögezte, az elődöntőben is ugyanilyen nehéz mérkőzésre számít - szinte biztosan a hollandok ellen, akik a németekkel játszanak a nyolc között.- mondta a hálóőr, aki hozzáfűzte, Roberta Bianconi ötméteresénél előre eldöntötte merre indul. "Mindkét oldalra szokta lőni, de nagyobb százalékkal a jobb kézhez, végül arcon talált".- elevenítette fel a mérkőzés egyik legszebb pillanatát a csapatkapitány.- jegyezte meg.A magyarok a szerdán 17 órakor kezdődő elődöntőben a Hollandia-Németország párharc győztesével találkoznak.