Vízilabda Eb: gyenge játékkal, döntetlennel jutott tovább a magyar férfiválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott rendkívül gyenge játékkal 4-4-es döntetlent ért el a német csapat ellen a Barcelonában zajló Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában, így a második helyen jutott tovább.



Märcz Tamás együttese támadásban kiábrándító teljesítményt nyújtott, s az utolsó pillanatig izgulnia kellett az eredmény miatt.



A magyar válogatott vasárnap, a nyolc közé jutásért a C csoport harmadik helyezettjével találkozik, amely a papírforma alapján a holland csapat lesz.



Eredmény:



férfiak, A csoport, 3. (utolsó) forduló:

Magyarország-Németország 4-4 (0-1, 1-0, 2-2, 1-1)



Barcelona, Piscines Picornell, v.: Mercier (francia), Rakovic (szerb)

gólszerzők: Zalánki, Bedő, Bátori, Pohl 1-1, illetve Real 3, Stamm 1



Magyarország:

Vogel - Vámos, Manhercz, Erdélyi, Bedő, Jansik D., Kovács G. - cserék: Mezei, Bátori, Zalánki, Angyal, Pohl



Rendkívül álmosan kezdődött a két csapat történetének huszadik egymás elleni Európa-bajnoki összecsapása, végül a németek mozdultak el a holtpontról és megszerezték a vezetést. A német kapust, Schenkelt naggyá tették a magyar lövők, köztük Bátori, aki ötméterest hibázott.



Az első magyar gólra több mint tíz percet kellett várni, ekkor Zalánki fordult le védőjéről és pattintott a hálóba. A magyarok mintha minden önbizalmukat elvesztették volna, egyedül az Eb-n először vízbe ugró Vogel volt magabiztos, de szükség is volt rá, például a németek lefordulásánál, amikor ziccert védett.



A fordulás után az olaszoktól elszenvedett vereség alkalmával többször rontó Bedő révén először került előnybe a magyar csapat, a németek azonban ötméteresből azonnal egyenlítettek. A harmadik magyar fórnál Bátori kíméletlenül vágta a léc alá a labdát, a rivális viszont Real harmadik találatával - a lövése a magyar blokkról vágódott védhetetlenül a kapuba - megint egyenlített (3-3). Ezt követően újra Vogel pillanatai következtek, a Ferencváros fiatal kapusa számos védést mutatott be, nem egyszer emberhátrányban.



A németek megérezték a lehetőséget és a csapatkapitány Stamm szép elhajlásos góljával vezetést szereztek. A magyarok emberelőnyben sem tudtak gólt lőni, a németek viszont nem döntötték el a mérkőzést, sorozatban két fórt hibáztak el. Ekkor érkezett lefordulásból az Eb-újonc Pohl, aki értékesített egy ziccert. A következő magyar előny megjátszása előtt Märcz Tamás időt kért, de nem járt eléggé a labda, Zalánki lövése elhalt a kapus kezei között.



Az utolsó percben még Vogelnek kellett védeni, amivel bebiztosította a második helyet.