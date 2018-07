Wimbledon - A negyeddöntőben búcsúzott Babos Tímea párosban

A páros versenyben elsőként rangsorolt duó szerdán az Alicja Rosolska, Abigail Spears kettőssel mérkőzött meg, és szenvedett két játszmában vereséget. A torna honlapja szerint a találkozó 1 óra 24 percig tartott.



Az első szettben - amely 53 percig tartott - egyik fél sem tudta elnyerni ellenfele szervajátékát, Rosolskáéknak mindössze egyetlen labdájuk volt ehhez - Baboséknak egy gémben három -, bár azzal rögtön a játszmát is megnyerhették volna. A rövidítésben Rosolskáéknak két labdájuk volt a szettelőnyhöz, és a másodikat már kihasználták.



Babosék a második szett elején elveszítették adogatójátékukat, majd 2:0-s hátrányba kerültek, viszont gyorsan egyenlítettek (2:2). Rosolskáék 3:3 után másodszor is brékelőnyhöz jutottak, amelyet a folytatásban már nem adtak le, és egy újabb brékkel a mérkőzést is lezárták.



Eredmény:

női páros, negyeddöntő:

Alicja Rosolska, Abigail Spears (lengyel, amerikai)-Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 1.) 7:6 (7-4), 6:3