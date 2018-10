WTA-világbajnokság - Babos Timi megvédte címét párosban, fél millió dollárt ér a siker

Timi jövőre is Mladenovic oldalán szerepel majd párosban



"Örülök, hogy megoszthatom Kikivel ezt a pillanatot, nagyon hiányozni fog Szingapúr. Remélem, jövőre is itt leszek majd" - mondta a díjátadó ünnepségen Babos Tímea, mielőtt Mladenoviccsal együtt a magasba emelte a Martina Navratilova Kupát, amelyet a névadó csehszlovák-amerikai sztártól vettek át. "Leírhatatlanul boldog vagyok, hogy ilyen sikerrel zártuk az évet, és az külön boldogság, hogy a sikert a legjobb barátnőmmel oszthatom meg. A Krejcikova, Siniakova páros nem hiába világelső, fantasztikus játékosok. Biztos vagyok benne, hogy még sokszor fogunk egymás ellen mérkőzni komoly címekért" - nyilatkozta saját honlapján Babos Tímea.



Saját teljesítményükről úgy vélekedett, nagyon jól játszottak, a verseny során a legjobban, hiszen jó taktikával, fegyelmezetten, és végig koncentráltan tudtak teniszezni. "A szívünket, lelkünket a pályán hagytuk, egymásért játszottunk, nagyon akartuk ezt a sikert egymásnak. Nem tagadom, a végén, az utolsó labdánál elpityeredtünk, az elbukott US Open-döntő után fantasztikus érzés így befejezni az évet. Az idei szezonban volt részem jóban, rosszban, kaptam hideget, meleget, de az évet győzelemmel indítottuk és győzelemmel fejeztük be. Soha rosszabb szezont nem kívánok magamnak" - folytatta. Babos hozzátette, francia partnerével szeretné megvédeni a világbajnoki címet, vagyis 2019-ben is Mladenovic oldalán szerepel majd párosban.

A döntő igazolta a papírformát, azaz az első két kiemelt jutott a végjátékba. A szervezők a cseheket rangsorolták elsőként, míg - akárcsak tavaly - Babost, illetve Mladenovicot másodikként. A soproni teniszező második, francia társa első vb-döntőjére készült, kettejük idei legnagyobb sikere az ausztrál nyílt bajnokság megnyerése volt, míg a US Openen döntőt vívtak. A túloldalon az egyaránt 22 éves Krejcikova és Siniakova idén a Roland Garroson és Wimbledonban diadalmaskodott, emellett hétfő óta ők vezetik a páros WTA-világranglistát, amelynek az előző 12 hét során Babos állt az élén.A két duó eddig egyszer találkozott egymással, idén a birminghami elődöntőben a magyar, francia kettős bizonyult jobbnak 7:5, 7:6-ra. Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a vb-csoportkörben Mladenovic oldalán, míg 2016-ban a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Tavaly újra egyenes kieséses rendszerben bonyolították le a párosversenyt Szingapúrban, és az első magyar vb-döntős teniszező a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán diadalmaskodott.A negyedik vb-jén szereplő Babos első adogatójátékában pontot sem veszített, és a többiek is magabiztosan hozták a szerváikat (2:2). A közönség a folytatásban is remek adogatásokat és látványos röptéket látott, mígnem elsőként Siniakova bizonytalanodott el 3:3-nál, és Babosék éltek második bréklabdájukkal. A francia játékos megszilárdította az előnyt (5:3), majd két gémmel később Babos kiszerválta a 35 perces első szettet.A 25 éves magyar következő adogatásánál két bréklehetősége volt az ellenfélnek, de ezek kihasználatlanul maradtak, csakhogy amikor már lépéselőnyben a 4:2-ért szervált, Krejcikováék visszabrékeltek (3:3). Innentől fej fej mellett haladtak, aztán 5:5-nél Babosék "semmire" elvették Siniakova adogatását, majd Mladenovic szervájánál a harmadik meccslabdájukat értékesítve nyertek. A találkozó 1 óra 24 percig tartott. A világbajnok duó a trófea mellé 500 ezer dollárt (144,5 millió forint) kapott, míg a vesztesek 260 ezerrel vigasztalódhattak.Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)-Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova (cseh, 1.) 6:4, 7:52012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)2013 Marrákes (Mandy Minella)2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland)2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)2015 Róma (Kristina Mladenovic)2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh)2017 Quebéc (Andrea Hlavackova)2017 Taskent (Andrea Hlavackova)2017 Moszkva (Andrea Hlavackova)2017 Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova)2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)2018 Birmingham (Kristina Mladenovic)2018 Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic)