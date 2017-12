Zárjuk a csoportkört - Csehország-Magyarország 8-6 a 15. percben (ÉLŐ)

Női kézilabda világbajnokság, B csoport, 5. forduló



Csehország - Magyarország - (-)

Bietigheim, EgeTrans Arena. Vezeti: Christiansen, Hansen (dánok).

Csehország: Szövetségi kapitány: Jan Basny.

Magyarország: Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.

Hétméteres: - ill. 2/1.

Kiállítás: - ill. 4 perc.



21. perc - Most volt területe Zachovának, így fel tud kanyarodni: bepattintja Janurik mellett, az eddigi legnagyobb különbség, 11-7.



20. perc - Luzumovának nincs nehéz dolga, lendületből érkezik, és átejti Janurikot, 10-7. Fél percet el tudunk csenni az időből, majd lehozzuk Janurikot, de már passzívot jeleznek a dánok: Kovácsnak így lőnie kell, meg is teszi jó 11 méterről, de nem tudja meglepni Satrapovát.



19. perc - Kovacsics is kimegy, határozottan lépett oda, és próbálta megállítani Jerabkovát, bő másfél percig kettős emberhátrányban leszünk.



18. perc - Klivinyi lökete csattan a kapufán, ami a lengyelek ellen befele ment, eddig ma rendre kifele jön.Jerabkova próbálja magát átfűzni Bódin, aki nem ereszti - ezért kiküldik két percre.



17. perc - Technikai hiba nálunk is - iksz helyett megint kettő oda, most Jerabkova befutott beállóba, 9-7.



16. perc - Kovács egy gyönyörű átlövéssel, 8-7. Támadófault után hozhatjuk a labdát, jöhetünk az egyenlítésért.



15. perc - Klivinyi átlövését sáncolják, majd Kovács indul meg, és derék mellől lő a bal alsóba betörése után, 7-6. Jerabkova megint egy gyors góllal, egyelőre a csehek jóval könnyebben szereznek gólt, mint mi, 8-6. Időt is kér Kim Rasmussen.



14. perc - Zachova megy fel a szaggatottról, de ezt kitolja oldalra Janurik.



13. perc - Schatzl kanyarodhat fel, ő pedig visszahúzza a rövidbe a balszélről, 6-5.Most sikerül összezárni a falban, de még maradhat a cseheknél, Hrbkova visszaszerzi a saját kipattanóját. Jerabkova nagy erővel kintről, 7-5.



12. perc - Szöllősi-Zácsik ismét megpróbálja, de Satrapova ezt most olvasta. Luzumova húzza a cseheket, ha helyet hagyunk neki középen, azt ki fogja használni, 6-4.



11. perc - Szöllősi-Zácsik lövése a kapufáról jön vissza. Luzumova most test mellől próbálkozik, de nem megy sarokra, Janurik fogja.



10. perc - Szöllősi-Zácsik készíti elő Háfrának, aki most kintről eredményes, miután kilövi a bal alsót, 4-4. Jerabkova kvázi akadálytalanul mehetett a hatosunkig, Janurik tehetetlen, 5-4.



9. perc - Megint egy rossz támadás, de Luzumova visszaadja nekünk - viszont az indítás pontatlan, ezt begyűjti Satrapova. Janurik újabb védése.



8. perc - Eladott labda után indul a cseh lerohanás, Mala a befejező, 4-3.



7. perc - Kordovska megsérül, a társak támogatják le, rosszul érkezett a földre. Majdnem megvan a labda, de így üresen marad Zachova a szélen, viszont Janurik remekül zárja a szöget, így az oldalhálóba dobja a cseh.



6. perc - Schatlznak a húzás a bal szélre, de nem tudja eltenni Satrapova mellett. Luzumova talpról, középről vállalja el, nem tud védeni Janurik, 3-3. Háfránál most belemenést fújnak, jogosan.



5. perc - Jó védekezés, szépen kilépünk Hrbkovára. El is rontják a csehek, oldalt megy ki a labda.



4. perc - Janurik megint, de védés a túloldalon is, amivel Zachova roboghat ziccerig, és felvarrja a léc alá, 2-2. Szöllősi-Zácsik megint egy nagy bombát küld kintről a cseh kapuba, 2-3.



3. perc - Nem jó a bejátszás a csehektől, de Janurik indítását is lefülelik. Véd a magyar kapus, a kipattanó Schatzlé, gyorsan felfejlődünk, és ezúttal Kovacsicsot bántják ziccerben: ő már pontosabb büntetőből, a bal alsóba lő, 1-2.



2. perc - Ahogy megszokhattuk Háfrától, megint egy jó betörés tőle, ami után hetest lőhetünk. Kovács jön a büntetőhöz, de Satrapova támaszkodó lábával védeni tud.



1. perc - Szöllősi-Zácsik átlövésből szerzett góljával indul a meccs. ön a válasz Luzumovától, 1-1.



1. perc - Mi kezdtük a meccset. Ezúttal Janurik kezd a magyar kapuban.



17.52 - Ma biztosan nem lép pályára Görbicz Anita, akit pihentet a szövetségi kapitány.



17.44 - Köszöntjük olvasóinkat, egy lényegesen "könnyedebb" meccs előtt állunk, már mint ami a tétet illeti, hiszen a továbbjutásunk már biztos. Ettől függetlenül fontos lenne a csehek elleni siker, hiszen így elkerülhetnénk a románokat a 16 között.



Korábban írtuk:



Csütörtökön az eddig mutatott legjobb, mondhatni hiba nélküli játékot mutatta a magyar női kézilabda-válogatott a németországi világbajnokságon. Kim Rasmussen egykori csapata, a lengyelek ellenében Görbicz Anitáék már a tízgólos különbséget is ostromolták, végül a háromgólos győzelem nem feltétlenül tükrözi, mekkora különbség volt a két csapat között. A sikernek köszönhetően a mieink bebiztosították a helyüket a legjobb 16 között, azonban az még kérdéses, hogy ki ellen folytatják a tornát.



Az biztos, hogyha kikapnánk Csehországtól, akkor negyedikként végeznénk a csoportban, és az A-jelű csoport győztesével, Romániával találkoznánk a nyolc közé jutásért. Amennyiben döntetlen lesz a vége, vagy győzelemmel zárjuk a csoportkört, akkor a többi eredménytől függően Szlovénia, Spanyolország vagy Franciaország jöhet a nyolcaddöntőben. A csehekkel egyébként harminc alkalommal játszottunk eddig, és csupán egyszer kaptunk ki - éppen a legutóbbi alkalommal, kicsivel több, mint egy éve: 2016. december ötödikén az Európa-bajnokság csoportkörében 27-22-s vereséget szenvedtünk.



A B csoport állása négy forduló után:

1. Norvégia 8 pont, 2. Svédország 6, 3. Magyarország 4, 4. Csehország 4.