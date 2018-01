Zidane példát vehet Valverdéről - Az európai topligák értékelése, 2. rész: La Liga

A Madrid kiszállt volna a bajnoki címért folyó versenyből? Ugyan, még csak az első kör végén vagyunk, sok van még hátra a ligából – nyilatkozta Ernesto Valverde, miután az őszi szezon zárásaként és csúcspontjaként csapata, a Barcelona tükörsimán legyőzte a fővárosban a Realt. Szerény volt a mester, de az őt kérdező újságírók rátapintottak a lényegre, hiszen az egy dolog, hogy 9 ponttal vezetnek a katalánok a második helyezett előtt, de ősi riválisukkal szemben már 14 pontos előnyre tettek szert.



Miként fordulhatott ez elő az európai topfutballt utóbbi időben uraló királyi gárdával? Az őszi szezon Real-válsága során fontos tényező volt Cristiano Ronaldo vegyes gólérzékenysége, hiszen amíg a BL-ben rekordokat döntött, addig a bajnokságban semmi sem akart neki összejönni. A keret mélysége is más, hiszen az előző két szezonban Zidane nyugodtan rotálhatta játékosait, a távozók miatt ezt idén már nem tudja olyan jól menedzselni, főként a Chelsea-t választó és ott klasszisként játszó Morata találatai hiányoznak. Benzema állandó szerepeltetését már a legelvakultabb Real-drukkerek sem értik, a helyére kellene egy világklasszis, és amíg megérkezik, az sem ártana a madridiak szempontjából, hogy Fortuna a francia mellé álljon, hiszen a csatár a szezon eddigi részében az összes versenysorozatban többször találta el a kapufát (6), mint amennyi gólt szerzett (5). A tavaszi szezon vizsga lesz Zidane számára, hiszen ilyen problémákkal még sosem kellett szembenéznie, ráadásul egyre erősebb lehet rajta a nyomás, hogy nyerje meg újra a Bajnokok Ligáját, hogy ebben a szezonban is kerüljön valami a madridi vitrinbe.



Amíg a francia vezetőedző két szezonon át kényelmes és irigyelt helyzetben volt a körülményeket és a keretet tekintve is, addig a Barcelona trénere, Valverde rögtön egy komoly problémával találta magát szemben. Épphogy elindult a szezon, a hihetetlen összegért szerzett Dembélé hónapokra kidőlt, így pedig egy csapásra kockázatossá vált a katalánok DNS-ébe kódolt 4–3–3-as felállás erőltetése. Valverde viszont állta a sarat, hetek alatt átváltott a Barcelonától elég idegen 4–4–2-re, a csapat pedig hengerel. Sergio Busquets újra világklasszisként irányítja a játékot, 2017-ben senki nem passzolt nála többet a ligában (2428 alkalom), és mindezt több mint 90 százalékos hatékonysággal teszi. Valverde tanári, Zidane számára is példaként szolgáló munkájának ékköve pedig Paulinho teljesítménye lett. Nyáron a gránátvörös-kékek szurkolói is fogták a fejüket, hogy miért kell a már szinte elfeledett, kínai bajnokságban tengődő brazilt leigazolni, erre ő lett a Barcelona egyik legjobbja ősszel, egyben a liga legeredményesebb középpályása.



A két gigász között nemcsak 14 pont van a tabellán, de két klub is. Az Atlético Madrid az egyik, amely egy gyenge szezonkezdet után remek sorozatot produkált 2017 utolsó fordulójáig. És a java csak most jön: a csapat igazolásait tiltó FIFA-szankció véget ért, így hivatalosan is bejelenthették két remek csatár, Diego Costa és Vitolo szerződtetését.



A harmadik helyen tanyázik a Valencia, amely az őszi szezon kellemes meglepetése volt. Peter Lim többségi tulajdonos 2014 óta pumpálja pénzzel a „denevéreket", de ennek gyümölcse csak most ért be. Ehhez főként egy – végre – jó szakvezető kinevezése kellett. Marcelino García Toral lett a kiválasztott, aki rövid idő alatt olykor szemkápráztató futballt oktatott le tanítványainak. Nem a katalán módit választotta, tőle idegen is lett volna a játékszer dajkálása, labdatartásban a mezőny második felében van az együttes. A siker titka inkább a fantasztikus kontrák vezetése és a hatékonyság lett: a Valencia az európai topligák összes együttesét maga mögé utasította a lövések gólra váltását illetően, minden negyedik próbálkozásuk bejön. Kiemelnénk Gonçalo Guedes játékát, ha a PSG-től kölcsönbe kapott ifjú portugál titán így folytatja, Párizsban Neymarék konkurenciája is lehet.