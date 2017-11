Bezselics Ildikó a mindennapi főzést is segíti - Gasztromagazinunk szerkesztője jegyzi a Négy évszak receptjeit

Kedvelt ízvilág

– Abban mindenképpen méltó követője elődeinek, hogy a házias ízeket és a hétköznapi táplálkozás igényeit próbálja elsősorban kiszolgálni. Természetesen válogattunk bele ünnepi recepteket is, hiszen ez is fontos segítség a háziasszonyoknak, hogy időnként különlegességekkel lephessék meg szeretteiket.Annyiban viszont különbözik a sorozat többi tagjától, hogy egy tudatos és előremutató koncepció mentén készült: ez pedig a szezonális táplálkozás és a helyi alapanyagok tudatos felhasználása. A recepteken kívül pontos listákat tartalmaz arról, hogy hónapról hónapra milyen helyben termett alapanyagok érhetők el, így az olvasó könnyebben ellen tud állni a szupermarketek polcain látható árubőségnek.– Természetesen szem előtt tartottuk ezt a kérdést, és olyan ételeket választottunk, amelyek hozzák a megszokott, szeretett ízvilágot, de az alapanyagok szintjén megpróbáltuk belecsempészni a receptekbe az egészségtudatosság szempontjait is.

– Azt hiszem, ezt nehéz lenne elkerülni, de emellett odafigyelek a visszajelzésekre. Egy könyv készítése többemberes feladat, és a munkatársaim, akik a létrehozásában közreműködtek, szintén elmondták a véleményüket, így esetenként volt lehetőségem felülvizsgálni az eredeti elképzeléseimet.Az étel gyógyít– Természetesen hiszek, és a saját bőrömön is megtapasztaltam már az áldásos hatását. Azt gondolom, hogy egy anyagcsere-betegség gyógyítása, kezelése elsősorban a helyes táplálkozáson múlik, minden egyéb gyógyszer vagy kezelés hatástalan, ha a betegből hiányzik az önmérséklet és a kitartás a diéta tekintetében.



Háziasszonyok barátja

Négy évszak receptjei

– Remélem, igen. Pontosan felsoroljuk a hozzávalókat, az elkészítés menetét pontokba szedtük a könnyebb követhetőség érdekében. A receptek elején feltüntettük a nehézségi fokot és az elkészítés idejét. Emellett tippeket is adunk a lehetséges alapanyagcserékre vonatkozóan, és érdekes információkat olvashatnak a kevéssé ismert alapanyagokról. Dietetikusaink pedig pontos útmutatást adnak, mely diétában milyen változtatással fogyasztható az adott étel.– Sokat segítettek az olvasók és a kollégák visszajelzései abban, hogy az olvasók tényleges igényei szerint alakítsam a magazin tartalmát. Én magam is naponta főzök, piacon vásárolok, a húst a bejáratott hentesnél veszem, és a házias ízeket kedvelem, így nem sokban különbözöm az olvasóktól, akiknek a könyv készült.