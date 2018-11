Minden, amit szeret a család: nyomdában a legújabb Délmagyarország-szakácskönyv

Milyen táplálkozási igényeket vesz figyelembe a könyv?



– Savtúltengésben szenvedők,

– epebetegek,

– cukorbetegek,

– lisztérzékenyek,

– tejcukorérzékenyek,

– fogyókúrázók.

Bezselics Ildikó neve a garancia arra, hogy praktikusan elkészíthető ételek sorakoznak a szakácskönyvben. Gasztromagazinunk szerkesztője ezúttal is elkészítette mind a 150 receptet, dietetikus szakértőnk, Mengné Krassói Adrienn nemcsak tápanyagértékekkel segíti az étel kiválasztását, hanem elkészítési tanácsokat is ad táplálkozási problémákra.– A család minden tagjának úgy készíthetjük el a kedvencét, hogy a szeretett ízek mellett figyelünk az egészségünkre is – mondta Bezselics Ildikó. – Ne akkor gondoljunk csak bele, hogy mennyi cukor van a ketchupban, mennyi adalékanyagot tartalmaznak a nap mint nap fogyasztott pékáruk, és mennyi tartósítószer van a kedvenc lekvárunkban vagy az ecetes uborkában, amikor orvosi javaslatra le kell mondanunk a fogyasztásukról. Nem ördöngösség elkészíteni azokat az alapanyagokat sem, melyeket nap mint nap használunk egy-egy étel elkészítésekor.A 150 recept között van 60 olyan alapanyagé is, melyeket leginkább készen vásároltunk. Eddig.Dietetikus szakértőnk segítségével ebben a szakácskönyvben a lassan népbetegségnek tekinthető táplálékérzékenység és az anyagcsere-problémák megelőzéséhez, a család életminőségének javításához adunk útmutatást.– A legtöbb recept jól használható különböző diétákban vagy allergia esetén, csak az alapanyagokat kell megfelelően kiválasztani, illetve lecserélni – beszélt szakértői munkájáról Mengné Krassói Adrienn.A könyvben olyan finomságok újragondolt receptjeit olvashatják például, mint a májpástétom, müzliszelet, hamburger, BBQ-szósz, pulykasonka, lekváros bukta, túrós táska, rózsacukor, vagy épp a pácolt sertéslapocka.