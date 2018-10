100 hektár földet vett a Pick: az ELI és a sztráda között, a Hansával szemben tervezi a zöldmezős beruházást

Tízéves terv – nem csak a Pick



Kérdésre válaszolva a megbízott vezérigazgató elmondta, a teljes fejlesztés – terveik szerint – több mint 10 évet vesz majd igénybe, 2-3 éves egymást követő ciklusokban kívánják végrehajtani a beruházást. Megtudtuk, a rendelkezésre álló 100 hektáros telek a Pick igényein felül további fejlesztési lehetőséget is kínál a Bonafarm Csoport és más üzleti partnerek számára is.

Maros utcai húsüzem - a belvárosból költöznének először. Fotók: Kuklis István

– Nem volt titok, hogy a Bonafarmhoz tartozó Pick Szeged új gyár felépítését tervezi, de korábban annyit mondtak a lehetséges beruházásról, hogy egyelőre csak felmérik, hol lehetne annak helye. Nagyon úgy néz ki, hogy a Hungerit felvásárlásával meg is van a válasz: a korábban felmerülő észak-szegedi helyszín helyett Szentes lehet a befutó – írta augusztus elején a Forbes, alaposan ráijesztve a szegediekre.A tervezett beruházásról lapunk írt először (2010. április 29.:). Közép-Európa legkorszerűbb szárazáru- és feldolgozott húsipari termékgyártó kapacitását szeretné létrehozni a tulajdonos – mondta akkor Kovács László, a Pick Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója. A több 10 milliárd forintos beruházást akkor az M5-ös és az M43-as autópálya csomópontjához közel, az 5-ös főút két oldalán képzelték el.Megkérdeztük a Pick megbízott vezérigazgatóját, van-e bármiféle összefüggés, egymást gyengítő hatás a Hungerit megvásárlása és a szegedi zöldmezős beruházási terv között?– A Hungerit Zrt. mint stratégiai partner a Bonafarm Csoport baromfiágazatával működik együtt a jövőben, de megvásárlása természetesen hatással van a Pick Szeged Zrt. beruházási terveire – mondta Sutka László. Hozzátette, az ügylet végső jogi zárását követően áttekintik a két cég termelési kapacitásainak összehangolását, és annak ismeretében alakítják ki fejlesztési beruházási terveiket.A Forbes hírét követően, de más forrásból megtudtuk, hogy a Pick már idén tavasszal megvásárolta a szükséges telket a régi 5-ös út mellett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől a tervezett zöldmezős beruházáshoz. Rákérdeztünk a telek árára és az – információnk szerint – attól alig elmaradó közművesítési költségre is. A vételárat üzleti titokként kezeli a társaság, ám az MVM árverési értesítőjéből kiderült, 3,5 milliárd forint. Azt ugyanakkor elismerték, hogy a közművesítés valóban jelentős költségekkel jár, de ezt a környező egyéb fejlesztésekkel összhangban – ELI Tudományos Park, városi és rendezési tervek –, ahhoz illeszkedve tervezik végrehajtani.Kíváncsiak voltunk arra is, mi épül ott pontosan, milyen tevékenységet visznek ki ezzel a városból, a Maros utcából vagy a Szabadkai útról? – A technológiai előterveket egy olasz szakági specialista cég elkészítette, jelenleg az engedélyezési tervezést készítjük elő, amit jövőre követnek a kiviteli tervek. A beruházás első fázisa legkésőbb 2020 elején indulhat – mondta Sutka László. Megtudtuk, a létesítmény több fázisban épül meg, először a szalámiüzem-beruházást kezdik el, ahová a Maros utcai gyárat tervezik átköltöztetni.