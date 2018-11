103 díszdiplomás pedagógust köszöntöttek Szegeden - fotógaléria

A hagyományokhoz híven Szeged önkormányzata idén is köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat. Összesen 103 oklevelet adott át Solymos László alpolgármester csütörtökön, aki az ünnepségen 40 pályakezdő pedagógust is üdvözölt. Solymos László köszöntőjében kiemelte, mérhetetlen tudást és kitartást igényel a pedagóguspálya, nehéz lenne összefoglalni egyetlen mondatban a széles körű, példaértékű munkát. A pedagógusok a legnagyobb felelősséget vállalták az életben hosszú évtizedeken át – tette hozzá. Arra kérte az időseket, hogy adjanak vezérfonalat a fiataloknak, ők pedig használják ki a pezsgő szellemi centrum lehetőségeit.Ezekhez a szavakhoz csatlakozott Pap Jánosné, a Pedagógusok Szakszervezetének szegedi titkára, aki elmondta, műveltséget, gazdag tudást, emberismeretet és gyermekszeretetet követel a hivatás. Hozzátette, a jelenlévők mind saját példájukon keresztül bizonyították be, hogy a tudás érték, miközben több ezer fiatalt segítettek emberré válni.Az elismertek képviseletében Mészáros Rezsőné aranydiplomás pedagógus mondott köszönetet. Hangsúlyozta, a kitüntetés ajándék számukra, de az igazi ajándékot valójában már akkor megkapták, amikor a pedagógiát és a gyermeknevelést választották, amikor a gyermekek szemébe néztek, még ha sok fáradsággal is járt.Fotó: Frank Yvette