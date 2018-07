108 milliós értékmentés Sándorfalván - turisztikai látványosság lesz a bivalyrezervátumból

A szerbiai településen a Tisza ősmedrében lévő Sókopó környezetét újítják meg, és sokak örömére végre megközelíthetővé teszik a több mint 222 ezer eurós forrás segítségével.



– A Nádas-tónál már van egy strand, de ez önmagában még kevés, ezért átalakítjuk a bivalyrezervátummal rendelkező területet, és egy olyan élőhelyet alakítunk ki az állatok számára, amely turisztikai látványossággá válik. Kilátóból nézhetjük majd a darvak vonulását, illetve a bivalyok legeltetését, és idővel a vízi élővilágunk is bővül. Ez nem egy szigetszerű beruházás, jól kapcsolódik a Zöld Város programhoz, a fejlesztéseket pedig turisztikai útvonal köti össze hamarosan

Sándorfalva és a vajdasági Törökbecse között 2009-ben eresztett gyökeret a barátság, amelyet nemrégiben testvértelepülési megállapodással erősítettek meg. A jó kapcsolatot tovább mélyíti egy 2016-ban benyújtott pályázat, amely 557 ezer 602 eurós támogatást kapott a Natura2000 keretében, így mindkét városban ökoturisztikai megújulás valósulhat meg.Sándorfalván szintén turisztikai fejlesztés jön létre a természeti és kulturális értékek újjáélesztése mentén. A hétfői projektnyitó konferencián Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kiemelte, Sándorfalvának van egy olyan gyönyörű környéke, ami mellett mindenki elmegy.– Különleges helyen élünk mi is és a törökbecseiek is, és ezt közös összefogással meg kell mutassuk, ki kell használjuk az adottságokat – hangsúlyozta a településvezető.A több mint 365 ezer eurós – azaz mintegy 108 millió forintos – sándorfalvi beruházás részleteit Tóth Sándor projektmunkatárs ismertette. Mint elhangzott, a két település hasonló természeti értékekkel, kulturális örökséggel és tervekkel rendelkezik, ezért is fogtak össze.– részletezi.A turizmus fellendítését szolgáló értékmentés 2020 márciusáig tart, ezt követően a testvértelepülések iskolái számára kirándulóhelyként is működnek majd a megújított városrészek.