10 családnak vitt adományt a kamara Női Vezetői Klubja

A korábbi években is igen nagymennyiségű adomány gyűlt össze a gazdasági önkormányzat által szervezett jótékonysági akciókban. Eddig a Waltner Károly Otthonba és a Gemma Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskolába juttatták el adventi felajánlásaikat. 2017-ben a Szegedi Védőnői Szolgálattal együttműködve választottak ki 10 családot, akikhez eljutatták a nekik szánt csomagokat. Ezekben a játékok, az édesség és a tartós élelmiszerek mellett különböző ruhadarabok, tisztítószerek, sőt a klub legutóbbi rendezvényén kézzel készített karácsonyi asztaldíszek is helyet kaptak. Az adományok célba juttatásában a klubtagok mellett a kamara dolgozói is segítettek.



Novákné Halász Anna, a CSMKIK Női Vezetői Klubjának vezetője elmondta, havi rendszerességű rendezvényeiken a vállalkozások, és a női vezetők életét aktuálisan meghatározó kihívások mellett sokszor előkerül a társadalmi felelősségvállalás kérdése is. Szerinte egész évben fontos, hogy az emberek törődjenek egymással, az ünnepek közeledtével ez mégis hangsúlyosabb szerepet kap. Idén először nem egy intézménynek, hanem 10 olyan családnak vittek ajándékokat karácsonyra, amelyekben minden segítségre óriási szükség van – zárta a klubvezető.