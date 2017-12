10 éves terv válik valóra: tavasszal kezdődhet a fedett uszoda építése

Öt medencével épül



Az uszodában öt medence lesz, köztük egy 50×25 méteres versenymedence, 1000 fő befogadására alkalmas lelátó, egy 20×12,5 méteres meleg vizes tanmedence, egy 25×15 méteres bemelegítő medence, egy kültéri résszel rendelkező meleg vizes ülőmedence, valamint egy kisebb hideg vizes medence. A komplexum ezeken felül tartalmaz majd egy wellnessrészleget is edzőtermekkel.

Fedett uszodára régóta van igény Szegeden, az önkormányzat egy évtizede kezdett el foglalkozni a kérdéssel, és ahogy Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, már akkori is a mostani, Etelka sori helyszínt tartották ideálisnak a megvalósításra. Nagyjából egymilliárd forintot költött eddig a város a projektre, környékbeli ingatlanokat, garázsokat vásároltak fel, és megterveztették az épületet, ám a 2008-as gazdasági válság miatt visszakerültek az asztalfiókba az elképzelések. Végül tavaly májusban írták ki az uszoda tervpályázatát, szeptemberben eredményt is hirdettek, majd a projekt bekerült a Modern Városok Program fejlesztései közé, amiről Orbán Viktor miniszterelnökkel állapodott meg Botka László polgármester.– Mostanra jutottunk el odáig, hogy kiírhatjuk a közbeszerzést, hiszen elkészült az a műszaki tervdokumentáció, ami alapján a potenciális kivitelezők árajánlatot tudnak adni – tudatta az alpolgármester. Hozzátette, a jogi bizottság azért tárgyalta a kérdést hétfői ülésén, mert az ígéretek szerint a központi költségvetésből is érkeznek források a projekt megvalósítására, s így be kell vonniuk a BMSK Sport Nonprofit Közhasznú Kft.-t közbeszerzési szakértőnek és a műszaki ellenőri feladatok ellátásra. Ez sztenderd eljárás olyan munkáknál, amelyeket a központi büdzséből is támogatnak.Nagy Sándor úgy kalkulál, hogy bár még bizonyos egyeztetések hátravannak, még idén meg tudják hirdetni a közbeszerzést a fedett uszoda felépítésére. Megtudtuk, az Európai Unió egész területéről jelentkezhetnek kivitelezők a kiírás volumene miatt, igaz, az alpolgármester nem tartja valószínűnek, hogy más országokból kapjanak árajánlatokat, de mint elmondta, a hazai építőipari cégek érdeklődését felkeltheti a projekt.Időközben duplájára nőtt a kivitelezés tervezett költsége, tavaly még nettó 4 milliárdról volt szó, Nagy Sándor információi szerint ez mára nettó 8 milliárd forintra hízott. Ezt erősítette meg B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, Csongrád megyei fejlesztési biztos is, aki sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy a bruttó 10,6 milliárd forintos projekthez a kormány 4,5 milliárddal járul hozzá. Azt mondta, elhárult az összes olyan akadály, ami lassította volna a beruházást, emellett nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű üggyé lett nyilvánítva, ami tovább gyorsítja a szükséges eljárások lebonyolítását.Kérdésünkre Nagy Sándor elmondta, hogy sikeres közbeszerzés esetén 2018 tavaszán indulhat el a tényleges kivitelezés, a kiírás.