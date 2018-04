10 helyett 500 millió ember válik elérhetővé az új tarifacsomaggal - korlátlan európai hívást kínál a a Vodafone

Még több celeb



A következő hónapokban érdemes lesz követni a Vodafone Magyarország közösségi csatornáit is. Szabó Simon színész és rendező, Wossala Rozina szakács, étterem-tulajdonos és televíziós személyiség, Iszak Eszti műsorvezető és modell, Párizs szerelmese, Farkas Roland Wolfie, a Punnany Massif frontembere és dalszövegírója, valamint Liptai Dávid szörfös, snowboardos és szakács ugyanis az új Vodafone Red segítségével fedezik fel a szabadságot.

– Mi vagyunk Magyarországon az elsők, akik az EU-n belüli nemzetközi hívások lehetőségét korlátlanul, a havidíjba beépítve kínáljuk és ezzel Európában is úttörők vagyunk, hiszen a Vodafone leányvállalatok közül nálunk az elsők között érhető ez el minden új Red csomagban – mondta szerdán a budapesti sajtóeseményen Amanda Nelson. A Vodafone Magyarország vezérigazgatója hozzátette, az előnyöket lakossági és vállalati ügyfeleink egyaránt élvezhetik.Bár a világ gyors ütemben digitalizálódik, az emberi hang továbbra is meghatározó a személyes kapcsolatokban. – Van egy egy korosztály, amelyik csak a szóból ért, ahogy a 76 éves édesanyám is, aki ráadásul nagyon szeret csevegni – mondta Amanda Nelson, hozzátéve, ezután ő is ingyenesen hívhatja az Angliában élő mamát.– Lehetővé tesszük a korlátlan beszélgetéseket nem csak belföldön, hanem az összes uniós és további 6 ország nemzetközi hívószámaira is – mondta el Carra Anita. A lakossági üzletág vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, noha az adatkommunikáció napjainkban előtérbe került, nem feledkezhetünk meg a hanghívások fontosságáról sem, és így érzi ezt az ügyfelek jelentős része is. Ahogy olasz származású férjének szüleivel ő is „hangkapcsolatban" van. Fontos, hogy míg az európai roaming azt jelenteti, 10 millió magyar az uniós országokban ugyanolyan tarifával telefonálhat, mintha itthonról kezdeményné a hívást – a Vodafone korlátlansága 500 millió embert tesz ugyanolyan feltételekkel elérhetővé.A tarifa kínálat megújításának középpontjában a határok lebontása áll. Az új Red díjcsomagokkal a hazai piacon korlátlanul lehet EU-s számokat hívni belföldről, ez 27 uniós országon túl és még Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára, Svájcra, Monacóra és Törökországra igaz. A magyar és EU-s normál díjas számokra korlátlan hívást, SMS-t és MMS-t is tartalmazó, a kínálatban először megjelenő új Vodafone Red S tarifa havi 7990 forint. Az egyre növekvő internet éhséget lefedő adatforgalom ebben a csomagban 1 GB. A csúcstarifa a Red Infinity+ ami már valóban korlátlan adatforgalmat kínál. Közte van még a 4 és a 8 GB-os csomag, de ami a legfontosabb, hogy ezekben a – egyebek között – a Facebook, az Instagram, a Twitter, a Messenger és a Viber appok az adatkeret terhelése nélkül használhatók.Emellett minden csomag adatkerete az Európai Unión belül is 100 százalékban felhasználható, beleértve a korlátlan adathasználatot és a Vodafone Pass csomagokat is. A megújulás a Go tarifákat és a 25 éven aluliaknak szóló Vodafone You ajánlatot is érinti.Az újdonságok ismertetését egy Istenes Bence vezette kerekasztal beszélgetés követte, amelynek témája a szeretteinkkel való kapcsolattartás és a távolságok leküzdése volt. Ezen Carra Anita, Steigervald Krisztián generációkutató, Andacs Botond, az Index kiadójának vezetője, illetve Csobot Adél énekesnő osztották meg a témával kapcsolatos gondolataikat, személyes tapasztalataikat. Az eseményen megjelent Liu Shaolin Sándor, a téli olimpiai bajnok gyorskorcsolyaváltó tagja is.