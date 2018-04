110 fát ültetnek, és új tanösvény készül Újszegeden

A munkaterület átadásán Botka László MSZP-s városvezető elmondta, a források túlnyomó részét a Szegednek juttatott európai uniós forrásokból fedezik. Mivel a TOP-os, úgynevezett Zöld Város Programok lényege, hogy a zöldfelületeket bővítik, járdák és utak rekonstrukciójára a közgyűlés további 120 millió forintot szavazott meg. – A győztes konzorciumnak 175 napja van a kivitelezésre, így december közepére megújulnak a zöldterületek, a közösségi terek, a kispiac, a közvilágítás és a buszmegállók is a járdák és utak mellett – részletezte a polgármester.A beruházás a Torontál tér, Székely sor, Temesvári körút, újszegedi vasútvonal, Alsó kikötő sor és a Torontál tér által körbevett területet érinti. Összesen 110 fát ültetnek a projekt keretében, továbbá cserjékkel, évelő növényekkel is bővül az állomány, és olyan öntözőrendszert építenek ki, amely az egész park vízellátását biztosítja. Bővülnek és megszépülnek a sétányok, a játszóterek, a sportpályák, valamint kültéri fitneszpályát is kialakítanak.Péter István, a HPQ Plus Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, 10 akcióterületre osztották a fejlesztést, és fokozatosan haladnak, hogy ne az egész városrészt bontsák fel. Első körben megújítják a támfalakat és térburkolatokat. A győztes konzorcium másik tagja, az Alapközmű Kft., amelynek vezetője, Szabó János arról beszélt, hogy egy új tanösvényt is kialakítanak, ezenkívül a játszóterek és két buszmegálló újul meg.Szegeden a Zöld Város Program keretében négy helyszínen fejlesztenek, az újszegedi ligetben, ahol már zajlanak a munkák, Odesszában, majd belső Tarjánban, végül pedig a Stefánián és a Móra parkban kezdődik a kivitelezés