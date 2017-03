1111 könyvet gyűjtött össze Szeged legemberségesebb iskolai osztálya

– Nagyon lelkesek voltak a gyerekek – mondta a könyvgyűjtésről Ceglédi Anna . Az 5. b-sek osztályfőnökétől megtudtuk, két héten át szállították be a diákok és szüleik a Tisza-parti Általános Iskolába az otthon feleslegessé vált mesekönyveket, ifjúsági regényeket, színezőket és foglalkoztatókat, amelyeket továbbítottak a Mátrix Közhasznú Alapítványnak.A szegedi szervezet Mesedoktorok címmel indított május 10-éig tartó országos könyvgyűjtő akciót óvodai csoportoknak, általános és középiskolai osztályoknak. Használt, de még jó állapotban lévő mesekönyveket gyűjtenek, amelyek a kórházak gyermekosztályaira kerülnek. A legtöbb könyvet összegyűjtő általános iskolás csapat 2016/2017-es tanév végi osztálykirándulását 300 ezer forint értékben az alapítvány fizeti. A legtöbb könyvet összegyűjtő óvodai csoport és középiskolás csapat pedig 60-60 ezer forint értékű díjat kap.– Természetesen az osztálykirándulás is motiválta a gyerekeimet, akik együtt pakolták és számolták naponta lelkesen, hogy már hány könyvet gyűjtöttek össze – mondta a fejlesztő pedagógus, aki magyart és történelmet tanít az iskolában. Elmondása szerint rengeteget segítettek a volt tanítványai és a szülők is, akik végül elvitték az alapítványnak a könyveket.A 29 fős 5. b-nek nem ez az első közös gyűjtése. – Korábban már PET-palackokat és zoknikat is gyűjtöttünk újrahasznosításra. A rossz zoknikból szigetelőanyagot csináltak, a még ép zoknikat pedig, amiből sokat hoztak a gyerekek, odaadták a hajléktalanoknak – magyarázta Ceglédi Anna. A következő akciójukkal a sclerosis multiplexes betegek megyei egyesületének segítenek, akik hulladékanyagokból készítenek ékszereket.– Nekik gombokat, valamint pólókat és farmeranyagokat gyűjtünk, amiket felszabdalhatnak, felcsíkozhatnak – hangsúlyozta Ceglédi Anna , aki elmondta, májusig még gyűjtik a könyveket az iskolában. Jelenleg a Tisza-parti Általános Iskola 5. b osztálya második helyen áll az országos könyvgyűjtő akcióban.