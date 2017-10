11 év után jöhet az ítélet a fertő-perben

Ez üzletszerűen elkövetett csalás: az ügyészség szerint S. Á. és S. K. betéti társasága a levonuló árhullám után, a katasztrófavédelmi igazgatóság akkori igazgatóhelyettesének közreműködésével rávett 14 Tisza-menti önkormányzatot, hogy bízza meg fertőtlenítési munkákkal a céget. A feladatra 283 millió forint állami támogatást igényeltek a települések a vis maior-alapból, ebből 58 milliót át is utaltak a bt.-nek. Ezen túl Tiszasziget 16,5, Hódmezővásárhely pedig 21,1 millió forintot fizetett saját költségvetéséből.



Az ügyészség azt állítja, erre a munkára nem volt szükség: „vegyvédelmi ruhába beöltöztetett emberek zúgó gépekkel furcsa ködöt fújtak maguk elé, aminek azonban szakmai szempontból semmilyen értelme nem volt". A



vád szerint a vádlottak megtévesztették az önkormányzati vezetőket. Összesen tizenkét ember ellen indult eljárás, de azóta a negyedrendű és a hatodrendű vádlott meghalt. A Szegedi Törvényszék Tóth Tibor bíró vezette tanácsa július 13-án hallgatta meg a vádbeszédet, tegnap pedig a védők perbeszédeit. Az ügyvédek arra emlékeztettek, hogy a 2006-os árvíz után megjelent minisztériumi tájékoztató a fertőtlenítést „a szükséges mértékben" elvégzendő feladatként említette. Igaz, hogy a cég bemutatkozhatott a katasztrófavédelem által tartott májusi tájékoztatón, de a jegyzőkönyv szerint nem volt semmilyen nyomás az önkormányzati vezetőkön.



Akadtak, akik addigra már szerződést kötöttek velük, illetve olyan települések is, amelyek nem ezzel a céggel végeztették a munkát. Az ügyvédek előadták, egyik polgármester, jegyző sem állította utólag a bíróság előtt, hogy a cég megtévesztette volna, így alaptalan azt állítani, hogy csalás történt. A munkát pedig elvégezték a cég megbízottai, olyan eszközökkel és anyagokkal, amelyeket akkoriban a katasztrófavédelem is bemutatott. A magánokirat-hamisításra vonatkozó vádat nem vitatták. A 10., 11. és 12. rendű vádlott ezzel kapcsolatban beismerő vallomást tett, a vád szerint bűnsegédi bűnrészesek. Október 31-én, 11 év után várhatóan kihirdetik az ítéletet, első fokon.