120 millió forintból új tornaszobát és modern konyhát építenek - Bővül az ovi Ásotthalmon

Építkeznek az ásotthalmi óvodában, bővítik az épületet tornaszobával és modern eszközökkel felszerelt konyhával. Fotó: Kuklis István

Tornaszobával és egy nagyobb alapterületű, modern eszközökkel felszerelt konyhával gyarapodik az ásotthalmi Tölgyfa óvoda. Falakat is bontanak az óvodában, azért, hogy új tornaszoba épüljön, így nemcsak megújul, de nagyobb alapterületű is lesz az ovi. Szeptemberben kezdődtek a munkálatok, és várhatóan tavasszal adják majd át a nagyobb és szebb épületet. Toroczkai László polgármester elmondta: 95 millió forintot nyertek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), és ezt 25 millióval egészítette ki az önkormányzat.A fejlesztés által az előtér is nagyobb lesz, valamint egy modern eszközökkel felszerelt konyhája is lesz az intézménynek. Mindezek mellett új tetőt és szigetelést is kap az ovi. Csontosné Kruzslicz Ildikó óvodavezetőtől megtudtuk, az építkezés nem zavarja az ide járó gyermekeket és az óvodai rutint. A munkások nagyon megértőek, alvásidőben például egyáltalán nem végeznek erős zajjal járó munkálatokat. Az épület nyílászáróit kérésükre a november eleji hosszú hétvégén cserélték ki négy nap alatt. Az óvoda új konyhájában pedig a tervek szerint 150 főre fognak főzni, többek között a bölcsiseknek is itt készül majd az ebéd.