122 millió forintos fejlesztés kezdődött Pusztaszer szélén - December közepére épül fel a templom

A nyolcvan éve alapított Pusztaszeren egykor ki volt jelölve a templom helye, ám később beépítették a telket – emlékeztetett Máté Gábor polgármester a hétfői kapavágási ünnepségen. A településen élők régóta szerettek volna katolikus templomot, ezt azzal is kifejezésre juttatták, hogy 2012 óta lovas zarándoklatokat szerveztek Pálosszentkútra, és egy kopjafát is állítottak, amelyre minden évben újabb rovátkát véstek, egészen a tavalyi alapkőletételig. Azért, hogy végre felépülhessen a Szentháromság-templom, az önkormányzat egy telket is cserélt az egyházmegyével, a munkálatokat pedig a kormány is támogatja anyagilag.– Öröm látni, hogy a közösség, és őket képviselve a polgármester is szívén viseli a templomépítés ügyét – méltatta az összefogást Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke. Hozzátette, az, hogy az alapkőletétel után még kapavágási ünnepséget is szerveztek, jelzi, hogy a pusztaszeriek számára mennyire jelentős ez a beruházás.A térség országgyűlési képviselője, Farkas Sándor (Fidesz) arról beszélt, kevésszer adatik meg egy embernek, hogy részese lehessen egy templom építésének. Fontosnak nevezte, hogy hamarosan Pusztaszeren is lesz hova betérni, ahol a keresztény közösség összegyűlhet elcsendesedni, imádkozni, Istenhez fordulni.Germán Géza, az egyházmegye főépítésze kérdésünkre elmondta, 64 férőhelyes templomtér épül a Dózsa György utcai telken, ahol egy húsz férőhelyes hittantermet is kialakítanak. Karzat is lesz, onnan a 20 méter magas toronyba lehet majd felmenni, az infrafűtéshez és a térvilágításhoz szükséges energiát pedig napelemekkel biztosítják majd. Érdekesség, hogy a templomtér egyik oldalfala jórészt üvegből lesz, zárható lamellás rendszert alakítanak ki, így benti és szabadtéri miséket egyaránt tartanak majd a Szentháromság-templomban. Az beruházás nettó 122 millió forintból valósul meg, az építkezés december 16-ára fejeződik be.Az első, jelképes kapavágásokat Kiss-Rigó László püspök, Farkas Sándor, Máté Gábor és Antal Imre plébános végezte el, majd a jelenlévő térségbeli polgármesterek is lapátot ragadtak.