122 millióból teljesül a pusztaszeri hívek régi vágya - Megkezdték a templom falainak felhúzását

Halad a munka, az első téglák már a helyükön. Fotó: Török János

Régóta szerettek volna katolikus templomot a Pusztaszeren élő katolikus hívek, amit azzal is demonstráltak, hogy 2012 óta lovas zarándoklatokat szerveztek Pálosszentkútra, valamint egy kopjafát állítottak, amely Grósz Sándor helyi asztalosmester keze munkáját dicséri. Arra minden zarándoklat során egy-egy újabb rovátkát véstek, egészen a tavaly júniusi alapkőletételig. Akkor Kiss-Rigó László megyés püspök azt hangsúlyozta, hogy bár azt szokták mondani, hogy a templom Isten háza, valójában inkább a közösség házának tekinthető. Éppen ezért templom azért kell, hogy a közösségnek, amely Jézushoz kapcsolódik, amelyet ő fog össze, legyen egy alkalmas helye, ahol őt tudja vendégül látni.Az ünnepélyes kapavágási ünnepséget idén májusban tartották, s azóta már elkészült a Szentháromság-templom alapja. Az építési telken lerakott téglahalmok jelzik, hamarosan kinő a 20 méteres tornyú épület a földből, amelyet a tervek szerint december közepén birtokba is vehetnek a hívek.A leendő bejárathoz az első téglákat Máté Gábor polgármester tette a helyére kedden. Lapunknak elmondta, azért, hogy végre legyen temploma a falunak, az önkormányzat egy csaknem 6 négyzetméteres telket is elcserélt a Szeged–Csanádi Egyházmegyével.A Dózsa György utca végén épülő, 64 férőhelyes templomban 20 fő befogadására alkalmas hittantermet is kialakítanak, továbbá a karzatról a 20 méter magas templomtoronyba is fel lehet majd jutni. Modern megoldásokat is alkalmaznak: infrafűtése lesz a templomnak, az ehhez és a térvilágításhoz szükséges energiát pedig napelemekkel biztosítják.Csongrád megyében Pusztaszeren kívül Derekegyházon épül katolikus templom az egyházmegye támogatásával.