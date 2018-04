12 év után nincs több Critical Mass - De az utolsó tömeg is kritikus volt

Az utolsó Critical Mass-t rendezték meg vasárnap délután Szegeden. A tavaszi és őszi kerékpáros felvonulás immár 12 éve a város életének része, és a szervezők szerint azután is az marad – csak kicsit másképp.- Ennek a rendezvénynek eredetileg az volt a funkciója, hogy megmutassuk a kerékpáros tömeget. Ez mostanra megtörtént és sokkal több bicajos is van Szegeden, mint a kezdetekkor – mondta Barna Dávid szervező. Hozzátette: mostantól élőbb közösségként vesznek majd részt a város életében: programokat szerveznek és érdekképviseletet látnak el. Például beleszólhatnak már az Oskola utca áttervezésébe is, mely az ország legnagyobb forgalmú kerékpáros útvonala.Barna Dávid úgy saccolja, jelenleg nagyjából 20 ezren kerekeznek a városban. Minden tizedik drótszamaras biztos, hogy ott is volt a tegnap délutáni felvonuláson, hiszen a tömeg megtöltötte a Dóm teret teljes hosszában. Sokan családostól érkeztek: a legkisebbeket egyesek utánfutón, mások ülésben vittek magukkal. Akadtak azonban olyan csöppségek is szép számmal, akik saját erőből vágtak neki a 17 kilométeres távnak. Például a 6 éves Sándor Denisz , aki futóbiciklivel várakozott a rajtnál. – Hoztunk egy vontató kötelet is. Ha elfárad, majd húzzuk – nevetett édesapja, Sándor Ferenc.- Kicsit meleg, van, de bírni fogjuk – ezt már Szabó Ágnes mondta, aki két lányával, férjével és egy barátnővel jött a rendezvényre. Az egyik lány már a bicikliemelésre gyakorolt: meg is állapította, hogy bizony nem egyszerű a magasba emelni a járművet.Három óra után pár perccel aztán elindult a menet, mely két órán keresztül keringett a városban. „Tizennyolc perc késés" – hallottuk háromnegyed órával később, a trolin ülve egy másik járművezetőtől a rádión, miközben a mi sofőrünk bátorítóan dudált a szembe sávban érkező kerékpározó tömegnek a Csongrádi sugárúton. Valószínűleg a legtöbb közlekedő így volt ezzel ezen a délutánon: lehet, hogy később ért oda, ahova indult, lehet, hogy nem volt a legjobb dolog a tűző napon az álló autóban ülni, de egyszer egy félévben ki lehet bírni. És közben is el lehetett nézegetni a tömeget, ami kívülálló szemével is üdítő látvány volt.