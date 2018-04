138 millió forint 9 Csongrád megyei vállalkozásnak

A szaktárca 2018 januárjában hirdette meg a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a munkahelyteremtő beruházást, összesen 5 milliárd forintos keretösszeggel.A pályázóknak legalább 2 új munkahely létrehozását, valamint meglévő létszámuk megtartását kellett vállalniuk. – Ez alapján Csongrád megyében a támogatott vállalkozások 75 új munkahelyet hoznak létre, és a már meglévő létszámukat, összesen 182 ember foglalkoztatását is garantálniuk kell további 2 évig – mondta a pénteki sajtónyilvános eseményen Juhász Tünde. A kormánymegbízott hangsúlyozta, a nyertes pályázók tevékenysége sokszínű: információtechnológia, dísznövény-kiskereskedelem, hobbiállat-eledel gyártása, gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, pénzügyi tanácsadás, csomagolóeszköz-gyártás, fémfelület-kezelés, ital- valamint szerszámgép-nagykereskedelem. Juhász Tünde bátorította a megjelent pályázókat, hogy keressék az új kollégákat a kormányhivatal foglalkoztatási adatbázisában. Annál is inkább, mert a cégek nagy többsége vállalta, hogy álláskeresőket alkalmaz. Köztük a két legnagyobb nyertes, egyben legtöbb új munkahelyet teremtő vállalkozás, a Kocsis S. András Virágkertészeti Termelő és Szolgáltató Kft. és a PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is. Ők 40, illetve 39 millió forintot nyertek, és 20-20 új embert vesznek fel. Az utóbbi cég ügyvezetőjétől, Tóth Gábortól azt is megtudtuk, hogy 15 szoftverfejlesztőt és 5 egyéb technikai munkatársat kívánnak alkalmazni.A kicsik közül ketten is csak két új emberrel számolnak, a szerszámgép-nagykereskedelemmel foglalkozó T-Property Kft. 3,5, míg a gyümölcs-, zöldségfeldolgozó Tündérkert Trading Kft. 4,8 millió forintot nyert.