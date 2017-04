1500 autóst ellenőriztek Csongrád megyében a rendőrök

A rendőrök az akció során több mint 1500 járművezetőt ellenőriztek. Közülük 15 fő esetében az alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, 9 személlyel szemben járművezetés ittas állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult - írta a police.hu Nem lehet elégszer hangsúlyozni az ittas vezetés közlekedésbiztonságra gyakorolt negatív hatásait. Már a kis mennyiségű szeszesital-fogyasztás következtében is nő a reakcióidő, kedvezőtlenül változik a veszélyérzékelő képesség, tompulnak a reflexek. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás beláthatatlan következményekkel járhat! A járművezető nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyezteti!A közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közeljövőben is hasonló akciókra lehet számítani Csongrád megyében.