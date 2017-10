1500 négyzetméteren égett az avar Szegeden

Szombaton több szabadtéri tűzesetnél is beavatkoztak a Csongrád megyei tűzoltók. Délben Szegeden, a Téli kikötő melletti terület gyulladt meg, ezerötszáz négyzetméteren égett az avar. Délután két órakor Balástya külterületére riasztották az egységeket, itt ötszáz négyzetméteren égett a tarló és lángra kapott több körbála is. A kora délutáni órákban ismét Szegedről érkezett lakossági bejelentés, ezúttal a Gyertyaöntő utca végén égett a kiszáradt aljnövényzet. A kora esti órákban pedig a Sándorfalvi út mellett lángolt a nádas, bozótos terület. A szegedi hivatásos tűzoltók munkáját a balástyai önkéntes egységek is segítették. Személyi sérülés egyik esetben sem történt - közölte a katasztrófavédelem.